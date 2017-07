Aviculture : Le groupe Aviagen doublera sa production d’ici 2018

Réagissez

Le groupe américain Aviagen compte doubler sa capacité de production de poussins en Algérie d’ici 2018, au terme de l’achèvement de son projet d’extension prévu en septembre prochain, a annoncé un communiqué de la firme.

Le programme d’extension en cours de l’entreprise Arbor Acres Algérie (AAA), le distributeur exclusif d’Aviagen dans le pays, lui permettra d’approvisionner et de servir «pleinement» le marché algérien par des poussins sous les noms de la marque Arbour Acres au cours de l’année prochaine, a ajouté la même source. Le nouveau site de la ferme de 15 000 grands-parentaux de l’entreprise comprendra des systèmes de logement et de ventilation à la fine pointe de la technologie, des nichoirs automatiques et le plus haut niveau de biosécurité et permettra une capacité supplémentaire de 645 000 poussins par jour. L’extension des capacités de l’écloserie d’AAA va doubler sa production de 1,2 million à 2,4 millions par an d’ici 2018, a précisé la société. En janvier de cette année, Aviagen et AAA, son partenaire algérien, ont renouvelé leur contrat pour la distribution exclusive de poussins sous la marque Arbor Acres en Algérie.

Récemment, une délégation des membres de la direction d’Aviagen a visité l’entreprise Arbor Acres Algérie (AAA), implantée dans la localité d’Aïn Fezza (Tlemcen). «La visite a été une opportunité pour Aviagen de remercier AAA pour sa confiance continue et son engagement envers la marque Arbour Acres. Ce dévouement a conduit à des performances exceptionnelles et à une croissance de la part de marché, ce qui constitue une opportunité idéale pour de nouveaux investissements. Aviagen est fière de travailler avec un distributeur qui partage les mêmes valeurs de qualité, de soutien, ainsi qu’un approvisionnement sûr et sécurisé», s’est félicité Tom Exley, l’un des responsables du groupe Aviagen. Depuis 1923, la firme américaine s’est imposée comme la première entreprise mondiale d’élevage de volailles. Basée à Huntsville, en Alabama, aux Etats-Unis, la société dispose d’un certain nombre d’opérations en propriété exclusive à travers le Royaume-Uni, l’Europe, la Turquie, l’Amérique latine, l’Inde, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis, et des coentreprises en Asie. Aviagen emploie plus de 3900 personnes et possède un réseau de distribution desservant des clients dans plus de 100 pays.