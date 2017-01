Réagissez

Afin de répondre aux nouveaux défis fixés dans sa nouvelle stratégie pour l’exercice 2017, Bomare Company, fabriquant algérien de téléviseurs, smartphones et tablettes de marque Stream System, a opéré une hausse de son capital social de l’ordre de 64%. Ce dernier est désormais passé à 620,331 millions de dinars, selon un communiqué de l’entreprise.

Seize ans après sa création, Bomare Company est devenu le premier exportateur de ses produits en Europe et en Afrique. Cette société, implantée à Birtouta, a conclu en mai 2016 un contrat exclusif de distribution vers l’Espagne portant sur 250 000 unités de produits Stream Système pour une durée de cinq ans et un montant de 50 millions de dollars. La commercialisation de ses produits s’effectue au niveau des enseignes de grande distribution, comme les magasins Leclerc, Carrefour et El Corte Inglés, pour ne citer que ceux-là.

Etant une entreprise certifiée ISO 9001 et labellisée Basma El Djazaïria, Bomare Company accompagne la commercialisation de ses produits par un service après-vente aux standards internationaux à travers l’ouverture récente du premier service après-vente en Espagne et au Portugal. En 2016, cette société algérienne a réalisé 5% des exportations du chiffre d’affaires global et

vise à réaliser 10% en 2017.