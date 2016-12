Au-delà des constats, place aux actes

Réagissez

Le bilan du forum économique tenu la semaine dernière à Alger entre le 3 et le 5 décembre n’a pas encore été rendu public. Mais il semble pour le moment satisfaire certaines parties, en dépit des couacs de l’organisation, qui ont fini par mettre de l’ombre aux objectifs de la rencontre.

En effet, pour l’heure, ni le ministère des Affaires étrangères ni le Forum des chefs d’entreprise n’ont communiqué publiquement les conclusions de la dite rencontre, dont l’ambition «n’est pas seulement de soutenir l’internationalisation des acteurs économiques, mais aussi et surtout de positionner l’Algérie comme un moteur du développement économique africain et un hub majeur et prioritaire pour le continent», selon le (FCE).

Or, il n’y a pas encore de bilan chiffré concernant les montants d’investissements pour les accords conclus à l’issue de ce premier rendez-vous du genre en Algérie, qui a permis aux participants venus de nombreux pays africains de rencontrer leurs homologues algériens et discuter sur les opportunités de partenariats. L’on avance, en effet, la signature d’une centaine de conventions économiques internationales dans l’énergie, le financement et l’agrobusiness, notamment, sans toutefois aller dans les détails.

A titre illustratif, deux protocoles d’accord, d’échanges et de partenariat ont été signés entre la Chambre de commerce et d’industrie d’Alger (CACI) et ses homologues du Nigeria et d’Ethiopie. Aussi, le FCE a conclu un mémorandum d’entente avec l’Union des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture libyenne pour renforcer leur coopération économique. Un autre accord a été signé entre la société de montage industriel Ettarkib, du groupe Sonelgaz, et le groupe soudanais Al Salma, dans le domaine des énergies renouvelables et de l’hydraulique. Il porte sur la création, dans une première étape, d’une centrale électrique solaire pour irriguer les terres agricoles au Soudan d’une capacité de production de 4 mégawatts et d’un coût d’investissement de 2,5 millions de dollars.

Cet accord prévoit par ailleurs l’envoi de plus de 50 techniciens et architectes du groupe algérien pour encadrer la réalisation du projet et assurer le suivi. Le cabinet algérien Bravehill compte ouvrir prochainement une filiale en Mauritanie, en vertu d’un accord signé à l’occasion du forum. Mais les discussions autour de ce projet semblaient déjà avancées tout comme les autres. Les parties concernées ont juste attendu l’organisation du forum pour les conclure et donner ainsi de l’importance à un tel rendez-vous durant lequel l’occasion a, par ailleurs, été offerte aux autres spécialistes de débattre des articulations entre les grands réseaux de transport, d’électricité, de télécommunications, du rôle du secteur privé dans le développement des infrastructures en Afrique, de l’intégration du digital dans les grands projets et comment les mettre au service des filières porteuses, à l’image de l’agro-industrie. Un secteur dans lequel beaucoup reste en Afrique.



Une zone économique reposant sur l’agriculture

Le premier responsable du groupe Benamor, Mohamed Laïd Benamor, a d’ailleurs plaidé pour l’amélioration en amont des techniques et des rendements agricoles pour garantir en aval le développement de l’agro-industrie. Ce que le vice-président du FCE, Brahim Benabdesselam, a relevé, soulignant que l’objectif final de cette rencontre était «de développer une zone économique africaine qui repose notamment sur l’agriculture et l’industrie», ce qui pourrait développer les échanges entre les pays de la région.

Des échanges qui restent pour le moment faibles, à hauteur de 12%, selon un rapport de la Banque mondiale (BM) publié en 2012, qui explique la situation par plusieurs facteurs. Il s’agit, à titre d’exemple, du manque d’infrastructures transnationales et de financement des échanges commerciaux, de la fragmentation régionale trop importante et du développement insuffisant de la transformation des matières premières. L’Afrique, un continent producteur de matières premières, accuse un retard dans la transformation. C’est le cas justement pour les matières premières agricoles. Pour cela, des efforts sont à consentir à l’échelle continentale. La 11e conférence économique africaine (CEA), qui a coïncidé avec la clôture du forum et qui s’est tenue à Abuja, au Nigeria (du 5 au 7 décembre), a, d’ailleurs, mis l’accent sur ce dossier.