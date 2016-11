Réagissez

Pour la GAM Assurance, qui fête ses 15 ans d’activité sur le marché algérien, l’année 2016 marque une nouvelle étape dans sa vie.

La compagnie d’Ahmed Hadj Mahammed entend élargir et accroître son activité en misant sur des atouts tels que la «proximité avec sa clientèle», un «suivi personnalisé» et une «offre de consulting sur mesure»… que l’on qualifie de cartes gagnantes. Sur le terrain, GAM Assurance dit profiter de trois piliers qui font sa force de frappe : miser sur des partenariats stratégiques qui font de la compagnie un «assureur complet» ; un réseau que l’on veut parmi les plus vastes, nourrissant ainsi un sentiment de proximité chez la clientèle ; un dispositif informatique centralisé et efficient.

La stratégie commerciale de l’assureur repose, elle, sur une offre assurantielle «complète» mariant les différents segments de couverture, tant en assurance automobile que non automobile, dont les offres sont tissées en partenariat avec des courtiers, des réassureurs et des partenaires, expliquait, mercredi soir, Ahmed Hadj Mahammed, directeur général de GAM Assurance, lors d’une cérémonie dédiée aux 15 ans de la compagnie.

L’assureur a déjà su jouer sur son assurance automobile qu’il qualifie de «meilleure sur le marché» pour tirer profil d’une branche qui vire à la stagnation, voire à la décrue. GAM Assurance revendique 360 000 clients, 15 ans après son lancement, et un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dinars en 2015. La compagnie dispose d’un réseau de 210 points de vente répartis sur 40 wilayas et de 400 conseillers commerciaux. Cela en fait un acteur de proximité face aux poids lourds du secteur public, qui sont les plus investis dans le maillage et la structuration du réseau.

Après avoir indemnisé pour 1,7 milliard de dinars au titre du dernier exercice, GAM Assurance dispose encore d’une marge de solvabilité confortable, supérieure à 239%, selon les indicateurs fournis par son directeur général.

L’année 2015 a été clôturée aussi avec un bon niveau de placements financiers, estimés à 2,75 milliards de dinars, a indiqué Ahmed Hadj Mahammed. Son entreprise s’investit désormais pleinement dans la numérisation des process et des services grâce à son système d’information qui lui permet «une gestion efficiente sur toute sa chaîne de valeurs». Chez GAM Assurance, il est désormais possible de souscrire un contrat d’un simple clic, se réjouit son directeur général. Simplifier le parcours client passe aussi par la dématérialisation des déclarations et une prise en charge en temps réel. Le numérique, GAM Assurance en fait désormais un pilier pour une simplification du parcours client et sa prise en charge.

Ainsi, à l’heure où le taux des sinistres atteint des niveaux problématiques, alors que les marges de profit s’amenuisent sur l’assurance automobile, chacun des assureurs tente de faire preuve d’ingéniosité pour réaliser une croissance qui s’obtient désormais à l’arraché.