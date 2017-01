Associations de protection des consommateurs : Antagonismes

Réagissez

Défaut d’étiquetage, ventes sans facturation, non affichage des prix, contrefaçon, hausse aléatoire des prix, non-respect des conditions d’emballage, vente sur la voie et publique et bien d’autres pratiques mettent le consommateur face à des risques élevés.

Mais en l’absence d’un mouvement associatif bien organisé pour la protection du consommateur, ces pratiques se multiplient et se généralisent. Une situation aggravée par l’absence d’un mécanisme de répression, comme l’a souligné un économiste sur un plateau télé la semaine dernière : «C’est bien beau d’énumérer le nombre de procès-verbaux rédigés et le nombre d’infractions constatées. Mais faudrait-il être efficace et passer aux sanctions.»

Un point que n’a pas manqué de relever le président de l’Association de protection et d’orientation des consommateurs (Apoce) pour qui beaucoup reste à faire pour mettre le consommateur à l’abri des risques. Mais ce n’est pas uniquement le manque de rigueur dans l’application des lois à mettre en cause dans cette situation. En effet, l’absence de coordination entre les différentes associations dédiées à la protection des consommateurs ne joue pas en faveur de la réussite des actions lancées dans ce cadre.

Théoriquement, elles sont cinq associations nationales, dont l’Apoce et la Fédération nationale de la protection des consommateurs et 49 associations locales à travailler pour la même cause, mais en réalité, l’activité ne se fait pas ressentir sur le terrain.

Et pourtant, les subventions sont bien accordées à ces associations, dont certaines ont été créées pour des buts bien précis, voire pour des desseins politiques. Le problème réside dans l’image du mouvement associatif en Algérie et les divergences entre ses acteurs. A chacun ses centres d’intérêt, loin de celui du consommateur qui reste le maillon faible de toute cette chaîne. L’heure devrait être au nettoyage.