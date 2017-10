Réagissez

Mapfre Assistance fête, cette année, son 10e anniversaire. «Mapfre a relevé haut la main le challenge de la durabilité, grâce à sa stratégie basée sur la recherche et l’innovation, la qualité de ses services et la valeur ajoutée de sa ressource humaine source de tout développement», lit-on dans un communiqué diffusé par l’entreprise.

Mapfre se reconnaît dans un statut de fidèle accompagnateur présent aux cotés de ses clients dans tous leurs aléas quotidiens, sur la route, dans leurs domiciles, lors de leurs voyages, y compris dans des situations les plus improbables. La compagnie est dotée de son call centre, de haute technologie, ayant une capacité de recevoir 100 appels à la fois, avec une durée d’intervention ramenée à 20 minutes par sinistre ; des logiciels pour traiter les sinistres avec une célérité inouïe ; des services et des garanties diversifiés répondant aux besoins et aux exigences des clients.

Mapfre Assistance Algérie, plus connue sous le nom d’Algérie Assistance, est une filiale de la multinationale espagnole Mapfre, spécialisée en assistance. Installée en Algérie depuis 2007, Mapfre Assistance est comptée aujourd’hui parmi les meilleurs assisteurs. Elle est présente sur le marché algérien avec plus de 1000 prestataires éparpillés sur tout le territoire national, garantissant une couverture totale sur les 48 wilayas, mais elle est également présente sur les quatre continents grâce aux filiales de la maison mère dans le monde.

Mapfre emploie aujourd’hui une centaine de collaborateurs directs et plus de 1000 indirects.