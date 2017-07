Réagissez

Jump Starter Power Bank. C’est le nom d’une batterie externe pour voiture qui devra être commercialisée, à partir de septembre prochain en Algérie, par l’entreprise chinoise Ankai Tech.

Révolutionnaire, cette innovation devra mettre fin au stress des conducteurs qui craignent toujours de se retrouver en panne de batterie sur les routes. «Le contrat avec le représentant de la marque en Algérie sera signé la semaine prochaine. Le produit arrivera en septembre», indique Guoqing Yang, représentant exécutif d’Ankai Tech pour l’Afrique du Nord. Ayant une représentation à Alger, la société chinoise spécialisée dans la production des batteries et systèmes de contrôle intelligent présente son produit comme étant «la solution magique pour les automobilistes».

«Faire démarrer sa voiture en panne de batterie devient un jeu d’enfant», explique l’entreprise dans un communiqué adressé à notre rédaction. Et d’ajouter : «Tout comme vous avez un pneu de secours dans votre voiture, il est préférable de posséder un Ankai Jump Starter Power Bank. Il peut démarrer votre moteur, et vous assurer d’être en route rapidement.» Légère et facile à utiliser, cette batterie peut devenir un outil indispensable pour tous les automobilistes.

«Ankai Jump Starter Power Bank est tout à fait facile à porter et dispose d’un design bien élégant et compact. Le poids total de l’appareil est de moins de 500 grammes. Il peut être utilisé pour des voyages autonomes, des sports de plein air et un large éventail d’activités», explique l’entreprise dans sa présentation de ce produit, dont le coût de fabrication varie entre 40 et 90 dollars (prix sortie d’usine). Cette solution présente également de nombreux d’autres avantages, dont sa capacité à charger la batterie du véhicule instantanément.

«Il peut également être utilisé pour charger de nombreux produits numériques, tels que notebook, smartphone, iPad et plus encore», lit-on dans le même communiqué. L’appareil peut également servir pour l’éclairage. «La batterie dispose d’un éclairage clignotant lumineux, d’une détresse SOS et d’un éclairage normal pour fournir de l’aide dans les situations d’urgence», précise aussi l’entreprise.