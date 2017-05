Alliance Assurances : Hausse du chiffre d’affaires en 2016

Réagissez

Khelifati le PDG de Alliance Assurances

La compagnie d’assurance privée, Alliance Assurances, a poursuivi sa croissance durant l’exercice 2016, avec un chiffre d’affaires de 4565 millions de dinars, en hausse de 3% par rapport à l’année 2015, en dépit d’un marché «en difficulté» qui stagne depuis deux ans, a annoncé l’assureur privé dans un communiqué rendu public à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire tenue jeudi à Alger.

En matière de gestion des sinistres, de consolidation des fondamentaux financiers, de l’encadrement du réseau, de la diversification des produits et investissements, la compagnie affiche un résultat net de 422 millions DA, en hausse de 16,2% par rapport à l’année 2015, «grâce aux efforts de la direction générale, des managers et du personnel», a ajouté la première société privée cotée à la Bourse d’Alger depuis 2010. Lors de cette assemblée, les actionnaires de l’entreprise ont approuvé la distribution d’un dividende à 45 DA/action, en hausse de 29% par rapport au dividende versé en 2016 au titre de 2015, «ce qui correspond à un taux de distribution très appréciable de 62% s’il est comparé aux normes internationales», a précisé l’entreprise. Par conséquent, chaque actionnaire percevra une rémunération en numéraire d’un montant de 45 DA par action, ces dividendes seront mis en paiement à partir du 18 juin prochain. «Alliance Assurances démontre encore une fois sa solidité financière et sa confiance dans l’évolution de ses résultats. Cet exercice ayant été particulièrement ‘‘bon’’, la compagnie gratifie par conséquent les milliers d’actionnaires qui lui ont fait confiance, par ce dividende extraordinaire», conclut le communiqué de la compagnie, qui revendique plus de 400 000 clients particuliers et entreprises dans 43 wilayas.