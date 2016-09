Algérie Télécom : Vers la création d’une filiale en Espagne

Réagissez

Le groupe public Algérie Télécom, unique fournisseur d’internet de téléphonie fixe, compte créer sa propre filiale à l’international l’année prochaine, a annoncé jeudi dernier, son président-directeur général par intérim, Tayeb Kebbal. «La location des liens à l’international coûte très cher. Aujourd’hui, nous louons des liens chez Telefonica (opérateur espagnol, ndlr) et différents opérateurs qui sont sur ce segment. Le fait d’avoir son propre lien permet de faire des économies très importantes, notamment en devises, pour l’entreprise et pour le pays», a affirmé Tayeb Kebbal dans une brève déclaration à la Chaîne 3 de la Radio nationale.

Outre des économies en devises, cette entreprise, qui sera basée à Madrid, en Espagne, aura pour mission de prendre en charge l’exploitation du système du câble sous-marin Oran-Valence qui sera mis en service début 2017, a ajouté le même responsable. Initié en 2009 mais bloqué pour des raisons de procédures administratives, le projet de réalisation d’un câble sous-marin Oran-Valence avec une extension Alger-Valence a nécessité un investissement de 36 millions d’euros.

Le ministère algérien de la Poste et des TIC avait désigné l’opérateur français Alcatel-Lucent pour le déploiement clés en main dudit câble sous-marin. Alcatel-Lucent se chargera du design et de la production du câble, en groupement avec IT Marine, qui sera responsable des opérations maritimes.

Cette infrastructure de plus de 560 km viendra renforcer la connexion internet internationale dont dispose déjà l’Algérie à travers les câbles Alger-Palma (Italie) et Annaba-Marseille (France) et surtout réduire la vulnérabilité du système de télécommunications du pays. D’une capacité de 100 Gbps, ce nouveau câble évitera au pays de se retrouver à nouveau avec une capacité internet réduite en cas d’incident sur l’un de ses autres câbles en fibre optique, comme cela a été le cas, en 2015, lors de la rupture du câble MWE4 reliant Annaba à Marseille provoquée accidentellement par un navire panaméen.

La rupture du câble avait privé l’Algérie d’internet, coupant le pays du reste du monde durant six jours. Cet accident avait fait perdre au pays 80% de sa capacité de connexion à la Toile. Selon des chiffres officiels, la coupure du câble en fibre optique Annaba-Marseille a causé à Algérie Télécom une perte financière de 100 millions de dinars/jour, soit 600 millions de dinars au total. Mais son impact restait limité en raison de la faible numérisation de l’économie nationale.

L’Algérie avait déjà connu des coupures en 2003 et en 2009. Mais elles n’avaient jamais eu un pareil impact en raison de la faiblesse du nombre d’abonnés à l’époque. A fin juin 2015, l’opérateur historique comptait plus de deux millions d’abonnés à son réseau ADSL contre 1,5 million en 2014.