Plus de 400 jeunes entrepreneurs ont bénéficié d’une formation diplômante afin d’accompagner l’opérateur Algérie Télécom (AT) dans des projets de réalisation du réseau en fibre optique, a indiqué, hier à Alger, le directeur général d’AT, Adel Khemane, cité par l’agence APS.

Ces jeunes entrepreneurs ont été formés pour la réalisation de projets d’aménagement numérique destinés à assurer le saut technologique du cuivre vers la fibre optique, en reproduisant, pour le très haut débit, le modèle économique vertueux qui a contribué au succès de l’ADSL (internet haut débit), a indiqué M. Khemane, à la presse, en marge de la cérémonie de remise des attestations de formation aux jeunes promoteurs.

Il a expliqué que cette formation a pour objectif d’aider ces jeunes entrepreneurs à bénéficier d’un plan de charge dans les domaines d’installation de fibre optique et des réseaux hertziens, ainsi que l’acquisition d’un savoir-faire leur permettant de développer des compétences dans la technologie FTTx (réseau très haut débit en fibre optique). Algérie Télécom a lancé, en mars dernier, le projet FTTx visant à garantir la modernisation de la desserte télécom jusqu’aux clients finaux, assurée par une simple paire de cuivre et dans une moindre mesure par les réseaux câblés.

Le projet FTTx favorisera les échanges et une communication plus équilibrée entre usagers du réseau : visioconférence, Peer to Peer, Téléphonie sur IP, sauvegarde en ligne. Ce réseau en fibre optique, qui permettra de raccorder 1 million d’abonnés, garantit des performances inégalées de 100 mégabits à plusieurs gigabits par seconde, a-t-on expliqué auprès d’AT. Algérie Télécom a déjà assuré la formation et l’encadrement de près de 2500 jeunes représentant 677 petites et moyennes entreprises créées dans le cadre de la convention conclue entre Algérie Télécom et l’Ansej en 2011, dans les domaines d’installation des réseaux de télécommunication pour l’opérateur historique.