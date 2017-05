Algérie Poste: près de 2 millions de demandes de carte monétiques "Edahabia" enregistrés

Réagissez

Le Directeur général d'Algérie Poste (AP), Abdennacer Sayah a annoncé lundi l'enregistrement de près de 2 millions de demandes de cartes monétiques "Edahabia".

"Algérie Poste a enregistré 2 millions de demandes de cartes de paiement +Edahabia+, chiffre presque assuré, avec le lancement, la semaine dernière, d'une opération de distribution d'envergure au niveau national des cartes disponibles", a indiqué M. Sayah sur les ondes de la Radio nationale. La fabrication de ces cartes "s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Etat visant la numérisation de l'économie nationale", a-t-il dit, évoquant le lancement, vers la fin juin, de la mise en service de ces cartes, afin de permettre aux citoyens de retirer une somme allant à 50.000 dinars, à condition de désactiver les anciennes cartes durant la même période.

Le responsable a fait part du retrait de près de 2.000 milliards de dinars, depuis le début de l'année en cours et jusqu'en mai, affirmant que la question de la liquidité ne se poserait plus durant le mois de ramadhan, l'aid-el-fitr ou en été. En vue de trouver une solution aux distributeurs automatiques usés, M. Sayah a annoncé l'acquisition et le montage de 600 nouveaux distributeurs, mettant l'accent sur le mécanisme mis en place au niveau de la Direction générale, chargée de contrôler la liquidité au niveau des distributeurs automatiques, à travers un centre de suivi chargé de contacter les receveurs des bureaux de poste afin de remédier à tout manque.

S'agissant des projets du secteur, M. Sayah a indiqué qu'à court terme, un distributeur sera assuré pour 3.700 bureaux de poste, afin d'éviter la surcharge et la saturation de ces bureaux. Il a cité, à cet effet, un programme tracé pour les trois prochaines années pour l'installation de guichets automatiques (GAP), sur instruction du ministère de tutelle, outre entrée en service des boites postales intelligentes, qui seront lancées en juillet à l'occasion du double anniversaire de indépendance et de la jeunesse.

En vue d'améliorer les prestations du secteur, il a été procédé récemment à l'introduction du service SMS pour l'opération de retrait, une mesure visant à dénoncer et à éviter d'éventuelles opérations de vol, selon M. Sayah qui a rassuré les clients qu'ils pourraient à partir d'octobre suivre assidûment les lettres recommandées et express ou les colis, grâce à un nouvel avantage s'inscrivant dans les nouvelles prestations que le secteur veille à garantir.

Concernant les abonnés d'Algérie Poste, l'intervenant a indiqué que le nombre de bénéficiaires des chèques postaux avait dépassé les 20 millions, contre 7,6 millions pour les titulaires d'anciennes cartes de paiement, ajoutant que la mise en service de ces cartes était prévue pour le mois de juillet au plus tard. Il a appelé les clients d'Algérie poste à formuler leurs demandes pour obtenir la carte "Edahabia" dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Au sujet de l'impossibilité pour les clients d'Algérie poste d'utiliser leur carte de retrait pour retirer de l'argent à partir des distributeurs de différentes banques, M. Sayah a indiqué qu'il s'agissait de problèmes techniques datant de 2015, des problèmes, a-t-il dit, que "nous oeuvrons actuellement à résoudre avec les banques pour rétablir ce service, notamment avec la mise en service des cartes Edahabia".

Le Directeur général d'Algérie poste a affirmé que le versement des pensions de retraite et le paiement des salaires auraient lieu avant le mois de Ramadhan pour éviter la saturation des bureaux de postes durant la première semaine du mois sacré, notant que les principaux bureaux seront ouverts durant ce mois de 8:30 à 19:00, alors que les horaires de travail demeureront inchangées pour les autres bureaux (8:30 à 17:00), n'écartant pas l'éventualité d'assurer une permanence de nuit en cas de besoin.

M. Sayah a confirmé, par ailleurs, l'ouverture nocturne des principaux bureaux durant la dernière semaine du mois de Ramadhan.