Algérie-France : une délégation du Medef attendue mardi à Alger

Réagissez

Le président du Medef Pierre Gattaz

Un Conseil d’affaires regroupant des entreprises algériennes et françaises sera crée le 7 février prochain à Alger, a annoncé le Forum des chefs d'entreprise (FCE) dans un communiqué.

Le lancement de ce conseil intervient à l’occasion de la venue à Alger, du 6 au 8 février, d’une délégation du Medef (patronat français) conduite par son président Pierre Gattaz. « La création de ce conseil vise à mobiliser les entreprises des deux pays pour fonder de nouveaux partenariats et de favoriser ainsi la promotion des relations économiques, commerciales et industrielles entre l’Algérie et la France », précise le FCE.

Il est prévu, en outre, ajoute la même source, la tenue de 4 workshops dédiés au numérique, les énergies renouvelables, le partenariat publique-privé et la sous-traitance.