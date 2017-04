Algérie ferries renforcera sa flotte avec un navire à 175 millions de dollars

Réagissez

Le navire ELYROS

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Enmtv) a attribué à un groupe chinois la construction d’un nouveau car-ferry, à l’issue de l’évaluation des offres techniques et financières des entreprises soumissionnaires.

Le navire sollicité par l’Enmtv à travers un appel d’offres international lancé septembre 2016, aura une capacité de 1800 passagers et 600 véhicules ce qui lui permettra de rajeunir sa flotte et de doubler ses capacités de transport pour répondre aux besoins de sa clientèle, selon l'avis d'attribution du marché publié mardi. Le montant du marché est de 175 millions de dollars avec un délai de construction de 26 mois.



Le groupe chinois est constitué de deux (2) entreprises à savoir Chantier Guangzhou Shipyard International et China Shipbuilding Trading company, précise-t-on. L’Entmv a lancé en 2016 un programme pour renforcer sa flotte par l’achat de 2 navires, le premier neuf dont l’offre chinoise a été retenue, tandis que le second aura moins de cinq ans d`âge.



Depuis 1995, l`entreprise a procédé graduellement au renouvellement de l`ancienne flotte par l`acquisition de trois (3) nouveaux bateaux de transport de voyageurs toujours en activité. Il s`agit des car-ferries El Djazair 2 (acquis en mai 2005), Tassili 2 (2004) et Tarik Ibn Zyad (1996) avec une capacité totale de 3.940 passagers et de 1.046 véhicules.



Toutefois, durant la haute saison, l`entreprise procède souvent au renforcement de sa flotte par des navires affrétés, rappelle-t-on.