Algérie-Canada : Des opportunités pour les femmes d’affaires

La mission économique et diplomatique vise à dynamiser et à renforcer les liens commerciaux du Québec avec le Maghreb en favorisant la création de partenariats entre les entreprises québécoises et celles de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

Le Québec constitue une porte d’entrée pour les femmes d’affaires algériennes pour les marchés canadien et américain», a souligné hier à Alger Lise Thériault, vice-Première ministre, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable des PME, de l’Allégement réglementaire et du Développement.

La responsable canadienne, qui a été reçue hier par Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, a évoqué la possibilité de «l’accompagnement en matière de formation, notamment pour la création de PME au profit des femmes et des jeunes Algériennes, ainsi que le développement d’une relation privilégiée entre les deux pays», rapporte l’APS.

«Nous avons évoqué la nécessité de reconnaître l’équivalence des diplômes des Algériens vivant au Québec et la validation de leur expérience, car ils rencontrent énormément de problèmes dans le cadre de l’emploi», a déclaré Mme Eddalia en notant que 90% des 90 000 Algériens résidant au Canada vivent au Québec.

Mme Thériault a aussi mis l’accent sur l’importance de la reconnaissance du diplôme algérien au Québec. «Les Algériens ont été sélectionnés pour leurs compétences et leurs diplômes… Nous sommes donc en train de travailler avec la ministre de l’Emigration pour combattre le phénomène de la discrimination, particulièrement pour l’emploi, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre au Québec», dit-elle.

Outre cette rencontre, Mme Thériault a participé hier à une conférence dédiée exclusivement à l’entrepreneuriat féminin.

Cette conférence, organisée par l’ambassade du Canada à Alger et le Forum des chefs d’entreprise, a regroupé un nombre de femmes d’affaires qui ont échangé avec la délégation canadienne comprenant Séverine Labelle, PDG de Femmessor ; Ruth Vachon, PDG du Réseau des femmes d’affaires du Québec ; Claude Delâche, vice-présidente du rayonnement des affaires chez Déjardin Entreprises capital régional et coopératif ; ainsi que Daniel Henkel, femme d’affaires.

La délégation canadienne, qui sillonnera en sus de l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, promeut l’expérience du pays de l’Erable en termes d’encouragement à l’entrepreneuriat, notamment féminin. «Cette mission économique et diplomatique vise à dynamiser et à renforcer les liens commerciaux du Québec avec le Maghreb en favorisant la création de partenariats entre les entreprises québécoises et celles de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie», explique-t-on. La délégation canadienne aspire aussi à connaître davantage les besoins du Maghreb en ce qui est en relation avec l’entreprenariat portant une signature féminine.

«Cette rencontre, première du genre en Algérie, deuxième après celle effectuée par la délégation du Forum des chefs d’entreprise au Canada, se veut un espace d’échange et de partage… et nous offre une occasion unique d’identifier des pistes de collaboration pour le renforcement des partenariats entre les entreprises québécoises et algériennes», indique Mme Isabelle Roy, ambassadeur du Canada en Algérie. Et de noter que «le gouvernement du Québec est leader mondial pour l’égalité femmes-hommes depuis plusieurs décennies, ce qui inclut l’autonomisation économique des femmes».

Avec un poids de 95% dans l’économie mondiale et l’absorption de 60% de la main-d’œuvre, les PME sont sans conteste le tissu économique à valoriser dans toute économie en espoir de développement. «Au Canada, les PME représentent 98% des entreprises canadiennes, puisque leur nombre dépasse le million et demi», souligne Madame l’ambassadeur. Quand elles ont les facilités de lancer des entreprises, les femmes ont prouvé qu’elles sont capables des plus belles réussites.