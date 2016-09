Algérie : 200 activités ne bénéficient pas du soutien de l’Etat

Réagissez

La liste des activités ne bénéficiant pas de l’aide de l’Etat s’allonge.

Quelques 200 activités, tout secteurs confondus, sont exclues des avantages prévus par le nouveau code de l’investissement, a indiqué Daiboune Ali, consultant au ministère de l’Industrie et des Mines ce lundi à Alger.

120 activités ont été ajoutées à celles déjà figurant sur cette liste suite à l’adoption de ce nouveau code, précise-t-il. La liste négative a été arrêtée confortement à la nomenclature des métiers définie par le registre de commerce et sera communiquée par décret, ajoute-t-il. Il s’agit, entre autres, des métiers de garagistes, chauffeurs de taxi, salle des fêtes….

Désormais, l’Etat ne compte plus soutenir les activités qui ne s’inscrivent pas dans sa politique de croissance économique. Bénéficieront au titre de ce nouveau code les activités relevant des secteurs du tourisme, l’agriculture et l’industrie étant donné que ces secteurs peuvent apporter une réelle valeur ajoutée à l’économie nationale.

Amar Agadir, directeur général de l’investissement au ministère de l’Industrie et des Mines assure pour sa part que l’Algérie n’a rien à envier à ses voisins marocain et tunisien en matière de l’encouragement à l’investissement. Et d’ajouter que « la problématique est d’orienter ces avantages conformément à la politique économique du pays ».

M.Agadir a assuré à la même occasion que les textes d’applications relatifs à ce nouveau code sont à un stade très avancés et seront finalisés, comme prévu, avant la fin de l’année.