ALD Automotive prévoit une meilleure mobilité

ALD Automotive Algérie, leader national de la location longue durée et gestion de flottes automobiles, prévoit pour les prochaines années une meilleure progression de cette activité en Algérie, à la faveur de l’entrée en production des nouvelles usines d’assemblage de véhicules et la mise sur le marché national de différents modèles et marques de voitures. Selon le nouveau directeur général du loueur, filiale du groupe Société Générale, Mathieu Gizon, l’évolution du marché de l’automobile en Algérie, telle qu’elle se présente aujourd’hui, est à même de permettre une «diversification de la production automobile nationale en termes de modèles», ce qui contribuera à l’épanouissement de l’activité location des véhicules au profit des entreprises qui tendent de plus en plus à externaliser la gestion de leur flotte automobile.

Lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion de sa prise de fonctions, en remplacement du désormais ex-directeur général d’ALD Automotive, Patrice Reveille, le nouveau patron de cette entreprise de leasing prévoit, à cet effet, une meilleure croissance de plus de 12% et une progression de la flotte automobile devant atteindre, cette année, 4440 véhicules. Selon son prédécesseur, la croissance de l’entreprise a été, l’année dernière, de 12%, avec un parc automobile de 4000 véhicules, à avril 2018.

L’entreprise, qui cible beaucoup plus les grandes sociétés, compte dans son portefeuille clients 156 sociétés, prévoit d’étoffer son offre pour atteindre, courant cette année, 176 entreprises, y compris les PME qui expriment de plus en plus le besoin de recourir à ce type de prestation, très en vogue sous d’autres cieux, faut-il le noter. L’objectif d’ALD est également de réaliser un plus grand taux de satisfaction de la clientèle et la diminution du taux de sinistralité des conducteurs grâce à des dispositifs introduits par la société en matière de formation, notamment le Safety Drive et le simulateur de conduite permettront de réduire le nombre des accidents. Il convient de rappeler que le loueur ALD Automotive propose une solution globale de financement automobile, services compris, dans laquelle une entreprise lui confie la gestion de son parc automobile.

Le loueur assure le financement du véhicule neuf, pour location longue durée, et offre un choix modulable de fonctions techniques (prise en charge de l’assurance, entretien préventif et curatif, véhicule de remplacement en cas de panne ou accident entraînant immobilisation, assistance et dépannage sur tout le territoire national, gestion de la pneumatique…).

Une réflexion a également été engagée pour le lancement d’un projet d’acquisition d’une flotte de scooters, véhicules très prisés par certaines entreprises spécialisées notamment dans la distribution. Rappelons enfin que le loueur ALD Auomotive, présent dans 48 pays, arrive à la seconde place du podium des entreprises spécialisées dans la location longue durée dans le monde et premier en Europe, avec un parc de 1,4 million de véhicules, dont 100 000 hors du continent européen.