Le portefeuille investissement de la banque Al Baraka Algérie a atteint l’année dernière 54,55 milliards de dinars, représentant 60% de l’ensemble des financements effectués par la banque au montant de 110 milliards dinars.

Dans un communiqué rendu public, la banque affirme que ce montant «démontre l’implication de la banque dans le développement du potentiel de production des entreprises», précisant que les financements qu’elle a réalisés ont connu une tendance haussière de l’ordre de 21,50%. Quant aux montants collectés, la banque affirme qu’ils ont connu une évolution de 12% atteignant, à décembre 2016, pas moins de 170 milliards de dianrs. Selon le même communiqué, le nombre de clients «a atteint 384 436 traduisant ainsi la dynamique que connaît la banque».

Celle-ci annonce, par ailleurs, qu’à la suite de l’accord du Conseil de la monnaie et du crédit, qu’elle vient de procéder à l’augmentation de son capital de 10 à 15 milliards de dinars, «une augmentation réalisée par l’émission gratuite de 5 millions de nouvelles actions d’une valeur nominale de 1000 DA chacune au profit de ses deux actionnaires, en l’occurrence Al Baraka Banking Group (ABG Bahreïn) et la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR-Algérie), dont le capital social est respectivement de 1,5 milliard de dollars et 54 milliards».

Avec cette nouvelle augmentation, la banque Al Baraka «se retrouve parmi les établissements les mieux capitalisés de la place». Elle est également considérée «comme l’un des établissements ayant le plus de liquidité sur la place bancaire», souligne encore le communiqué.

Enfin, la banque rappelle qu’elle est entrée de plain-pied dans l’économie numérique et l’ère de la digitalisation «grâce, entre autres, à son système d’information centralisé, permettant au client d’effectuer ses opérations bancaires au niveau de n’importe quel point de vente sur le territoire national, depuis son entrée en production, en juillet 2012, et aux services électroniques qui sont mis en place, tels que la carte de paiement national CIB, le télé paiement, le e-paiement, le e-banking et le SMS-banking».