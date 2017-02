Réagissez

Vue aérienne du terminal 1 de l’aéroport...

Une importante plate-forme de correspondance qui permet aux Algériens, au même titre que des millions de voyageurs du monde entier, de choisir entre des dizaines d’opportunités de correspondances à partir de Paris

Le renforcement des dessertes d’Air France vers l’Algérie, avec notamment — dès le 26 mars prochain — un vol quotidien entre Oran et Paris, coïncide avec le 20e anniversaire du hub de Paris-Charles de Gaulle. Une importante plateforme de correspondance qui permet aux Algériens, au même titre que des millions de voyageurs du monde entier, de choisir entre des dizaines d’opportunités de correspondances à partir de Paris, en Europe, mais aussi vers tous les continents.

Lors d’une conférence de presse célébrant les 20 ans du hub Charles de Gaulle, les responsables d’Air France et du groupe Aéroport de Paris ont notamment mis l’accent sur les investissements qui seront consentis pour améliorer les prestations du hub «le plus puissant d’Europe et poumon du réseau Air France», selon les qualificatifs employés par le PDG de la compagnie française, Jean-Marc Janaillac. Ce dernier indique ainsi que la plate-forme de correspondance, en concurrence avec une dizaine de hubs à travers le monde, tire son épingle du jeu.

Il met notamment en relief quelque 100 000 clients quotidiens (40 millions de clients par an) et 25 000 opportunités de vols hebdomadaires. Pour faire face à la concurrence, des améliorations notables sont entreprises par la compagnie, qui veut notamment raccourcir les délais d’enregistrement à travers des outils numériques, ou encore l’amélioration du tri des bagages.

Ce sont 500 millions d’euros qui seront consentis par la compagnie française pour améliorer la récupération des bagages à travers un nouveau système automatique de tri, abrité par les sous-sols de l’aéroport, et dont la première partie sera livrée en 2018, en attendant la réception totale des équipements fournis par une entreprise allemande, en 2020.

La plate-forme parisienne sera dotée, par ailleurs, «de nouvelles structures pour améliorer la performance opérationnelle, dont 247 bornes libre-service pour faire gagner du temps au client qui pourra imprimer sa carte d’embarquement ou son étiquette bagage». Concernant l’Algérie, il est à savoir que la compagnie française compte actuellement une trentaine de vols entre l’Algérie et la France via Alger et Oran. A compter du 26 mars 2017, une desserte quotidienne reliant Oran à Paris-Charles de Gaulle offrira plus de 80 destinations à travers le monde.