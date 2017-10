Air Algérie sommée de payer 1,5 milliard de dinars à SMI

Réagissez

Mauvaise nouvelle pour Air Algérie. La compagnie nationale qui se débat dans de graves problèmes financiers vient de perdre un nouveau procès. Un tribunal arbitral international, qui se trouve à Genève, en Suisse, a condamné la société à verser l’équivalent de 150 milliards de centimes à la société canadienne, SMI International.

Cette dernière a introduit une demande d’arbitrage après qu'Air Algérie ait résilié, de manière unilatérale, le contrat portant réalisation de son siège à Alger. Selon le journal arabophone El Khabar qui a donné l’information, c’est par le biais d’une correspondance, datée du 4 septembre dernier, que le tribunal commercial international informe le Pdg d'Air Algérie que sa compagnie a perdu le procès intenté par SMI International. Le verdict a été prononcé le 31 août dernier. La compagnie aérienne est sommée de régler la note dans un délai de 31 jours. Autrement dit, Air Algérie aura jusqu’à jeudi prochain pour payer le «procès» sous peine de voir le Tribunal lui infliger une pénalité équivalent à 5,2% du montant de la peine initiale. Pis, les autorités canadiennes se réservent le droit de saisir les avions de la compagnie.

Selon la même source, c’est une erreur administrative qui est à l’origine de cette déconvenue. Cela a commencé en juin 2013, lorsque la compagnie algérienne a décidé de rompre les liens avec la société canadienne. Pourtant, en décembre 2016, le même tribunal avait débouté la société canadienne. Il avait ordonné à SMI d’évacuer et de restituer le chantier à Air Algérie en y laissant tous les équipements au plus tard le trentième jour suivant la réception de la sentence, rapportait alors El Watan. Il avait également «condamné la même société à verser à Air Algérie une astreinte journalière d’un montant de 5 millions de dinars, dès le 31e jour dans le cas où elle n’aurait pas évacué et rendu l’intégralité du chantier à la compagnie».