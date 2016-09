Réagissez

La compagnie nationale Air Algérie prévoit d’acquérir une quarantaine d’avions pour renforcer essentiellement ses destinations long courrier.

L’annonce a été faite hier par le président-directeur général de la compagnie nationale, Mohamed Abdou Bouderbala, cité par l’agence APS.

Ces nouvelles acquisitions, inscrites dans le cadre d’un nouveau plan d’achat prévu entre 2018 et 2025, seront effectuées sous différentes formes de financement, dont le leasing. La première phase de ce programme, devant être réalisée entre 2018 et 2020, verra l’acquisition de quatre appareils qui seront réceptionnés en 2018, alors que la seconde partie sera effectuée entre 2020 et 2025, a ajouté le premier responsable d’Air Algérie.

Grâce à ce nouveau plan, la compagnie nationale augmentera sa flotte à une centaine d’appareils contre une soixantaine actuellement, dont 75% sont composés d’avions moyen courrier. Questionné sur un éventuel recours à des financements extérieurs pour la concrétisation de ce programme, le PDG d’Air Algérie a répondu que «la compagnie doit se débrouiller pour chercher des financements. Ce type de financement (extérieur) reste une possibilité que nous allons étudier». «Tous les moyens sont ouverts, le plus important est que ce soit rentable et abordable pour la compagnie», a-t-il insisté. La compagnie aérienne avait déjà lancé une opération d’acquisition de seize avions entre 2012 et 2017.

Pour la seule année dernière, huit appareils ont été réceptionnés : trois Airbus A330-200 (250 à 300 places), trois ATR (66 places) pour desservir des lignes domestiques, et deux Boeing 737-800. Le coût total de ces seize acquisitions opérées est estimé à 93,3 milliards de dinars, soit 1,073 milliard de dollars. «Nous envisageons de créer avec ces programmes un trait d’union entre l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et d’autres destinations», a fait savoir Mohamed Abdou Bouderbala, notant qu’Air Algérie compte ouvrir des lignes vers l’Afrique d’ici fin 2016 ou début 2017 avec des vols vers Libreville (Gabon) et Addis-Abéba (Ethiopie). La compagnie publique, qui prévoit la fermeture de certaines agences commerciales, en Algérie et à l’étranger, dessert 44 destinations à l’international dans 30 pays, dont la plus récente a été l’ouverture d’une ligne Alger-Budapest.

Commentant le bilan d’activité de l’été dernier, M. Bouderbala s’est montré satisfait : «Nous l’avons passé de façon globalement positive. Nous avons même pu maîtriser les perturbations qu’ont connues d’autres compagnies.» Le nombre de passagers transportés par la compagnie passera de six millions en 2015 à huit millions l’année prochaine. En 2014, le transporteur national a enregistré une hausse de 10,5% de son chiffre d’affaires à 76 milliards de dinars contre 69,9 milliards en 2013, selon les chiffres de la compagnie.