Agro-industrie : Cevital au Salon Gulfood de Dubaï

Réagissez

Cevital agro-industrie filiale du groupe Cevital participera au Salon Gulfood 2017 de Dubaï, du 26 février au 2 mars, avec un stand à son enseigne valorisant l’ensemble de ses gammes : sucre, corps gras solides et liquides, ainsi que sa gamme MDD (marque de distributeur). Par cette participation, Cevital «veut asseoir sa place de leader africain de l’agroalimentaire au Moyen-Orient. L’entreprise y voit l’opportunité d’accroître l’expansion internationale de sa marque de distributeur Your Brand», lit-on dans un communiqué diffusé, hier, par le groupe d’Issad Rebrab. Le stand de Cevital agro-industrie, sur une superficie de 40 m², comprendra des corners B to B, des vitrines d’expositions des différentes gammes (algériennes et internationales), ainsi qu’un espace cuisine où les convives pourront déguster des préparations algériennes à base de produits Cevital. Le Gulfood qui se déroule au World Trade Center de Dubaï est une exposition B to B, organisée par le DWTC. Il réunit tous les acteurs, producteurs et acheteurs, autour des grands enjeux mondiaux de l’alimentation et révèle les tendances et innovations qui façonneront l’industrie agroalimentaire de demain. C’est le carrefour du business alimentaire de la région Moyen-Orient.