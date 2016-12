Réagissez

La banque islamique de droit algérien, Al Salam Bank Algeria, a procédé, hier, à la signature d’un accord de partenariat avec la Sarl Cima Motors, représentant exclusif de la société Tahkout Manufacturing Compagnie (TMC).

L’accord, annoncé dans un communiqué rendu public hier, porte sur le lancement du crédit à la consommation pour l’acquisition de véhicules de marque Hyundai fabriqués en Algérie. «L’accord en question a un double objectif : il s’agit d’une part de répondre aux attentes de la clientèle et des particuliers désireux d’acquérir, via un financement bancaire ‘‘charia compatible’’, un véhicule touristique de marque Hyundai produit par la société TMC, et de promouvoir, d’autre part, la production nationale», lit-on dans le communiqué.

La banque souligne que «le consommateur algérien est au cœur de la réflexion stratégique menée par Al Salam Bank Algeria et la Sarl Cima, l’objectif étant de rendre aisé le processus d’achat de ces véhicules». Banque universelle de droit algérien, œuvrant conformément aux préceptes de la charia islamique, Al Salam Bank Algeria «s’active à développer ses produits en direction des particuliers, notamment grâce au retour du crédit à la consommation qui a permis à la banque de lancer le financement ‘‘Al Salam Taysir’’ offrant la possibilité aux particuliers d’acquérir un bien mobilier produit ou assemblé en Algérie», souligne la banque.

Certifié charia compatible par le comité charia de la banque, «Al Salam Taysire» est proposé «selon le mode de financement de vente par facilité et aide le consommateur algérien, détenteur ou pas d’un compte au niveau de la banque, à s’équiper de bien à des prix et à des durées très concurrentielles», explique encore le communiqué.

Présente déjà à Alger, Blida, Oran, Sétif et Constantine, la banque affirme, par ailleurs, qu’elle poursuivra sa stratégie de croissance et de proximité et annonce l’ouverture, en 2017, de huit nouvelles agences, dont deux à Alger (Staouéli et Sidi Yahia) et six autres à travers le pays à Adrar, Ouargla, Biskra, Touggourt, Batna, Annaba.

Fondée en 2008, Al Salam Bank Algeria, dont les capitaux sont en provenance de plusieurs pays du Moyen-Orient, a enregistré en un an une croissance spectaculaire des dépôts de sa clientèle. Le total des dépôts a augmenté de 39% entre septembre 2015 et septembre 2016, a révélé, récemment, le PDG de la banque, Nasser Haider. A l’origine de ces résultats remarquables, en matière de collecte de l’épargne, les responsables de la banque mentionnent «un travail soutenu de marketing et des actions ciblées de terrain».

Des produits spécifiques sont proposés par la banque, telles que la formule Al Moudharaba, à travers laquelle des rémunérations trimestrielles sont distribuées pour les dépôts utilisés à des fins d’investissement. La même possibilité est accordée aux détenteurs du livret d’épargne Oumniyati, dont la rémunération a atteint un taux moyen de 2,98% au troisième trimestre 2016.