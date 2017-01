Accords de l’Opep : Les garanties du comité de surveillance

Réagissez

Le comité de surveillance des accords de l’Opep s’efforce de donner les garanties d’un respect sans faille des intentions de réduction de la production pour lever toutes les incertitudes sur le respect des quotas impartis à chaque pays signataire.

Des assurances destinées à maintenir les cours du pétrole sur une courbe ascendante malgré la concurrence du schiste américain, dont la production augmente, au risque de peser négativement sur les cours de l’or noir. Réuni dimanche pour sa première rencontre d’évaluation, le comité — composé des ministres du Koweït, de Russie, d’Algérie, du Venezuela et d’Oman — évalue les données fournies par chaque pays producteur ainsi que des informations transmises par des sources secondaires. Selon le comité, la confrontation des données permet d’assurer du sérieux et de la crédibilité des chiffres de production et de lutter contre le scepticisme qui plane encore sur le marché, bridant parfois l’augmentation des prix.

Des agences telles que Cambridge Energy Research Associates, Argus Media Ltd. et l’Agence internationale de l’énergie permettent, selon le comité, de garantir la conformité avec les objectifs de production dessinés par les accords. Les pays concernés par les accords ont déjà réduit l’offre de pétrole de 1,5 million de barils par jour, soit plus de 80% de leur objectif collectif contenu dans l’accord entré en vigueur le 1er janvier, selon les déclarations du ministre saoudien de l’Energie et de l’Industrie, Khalid Al Falih, cité par Bloomberg.

Le comité a planché, lors de sa réunion, sur les moyens de vérifier que les 24 signataires de l’accord respectent leurs promesses de supprimer 1,8 million de barils par jour du marché au cours des six premiers mois de 2017. Les membres du comité — qui doivent se revoir le 17 mars, puis une troisième fois avant une réunion de l’Opep prévue en mai — entendent prouver que l’Organisation est compétente et poursuit avec sérieux son objectif d’éliminer une surabondance mondiale et de dissiper le scepticisme découlant des promesses précédentes non tenues.

L’Arabie Saoudite a déjà dépassé son objectif avec une réduction de la production de plus de 500 000 barils/jour, tandis que l’Algérie et le Koweït ont également atteint des niveaux au-delà de leurs objectifs. D’autres membres de l’Opep, comme l’Irak et le Venezuela, n’ont pas encore atteint leurs quotas, mais disent qu’ils sont à plus de la moitié de leur objectif. Pour sa part, la Russie a réduit sa production en moyenne de 100 000 barils par jour, une étape qu’elle n’avait pas prévu d’atteindre avant le mois prochain.