Abdelghani Mebarek DG de l' ANDPME : « 23 PME pour 1000 habitants mais beaucoup reste encore à faire »

Réagissez





D'après le DG de l'agence nationale pour le développement des PME, la nouvelle loi d'orientation sur le développement de la PME non encore publiée dans le journal officiel, va non seulement permettre de reconfigurer le conseil national consultatif mais aussi de redéfinir les PME, les moderniser…et aussi de donner un nouveau souffle à tous les organismes exerçant au sein de l’ANDPME et qui ont pour vocation de restructurer les PME.

L'intervenant invité au forum d'EL Moudjahid appelle les PME à s'organiser et adhérer à l'association qui les représente. Pour le conférencier, "les chiffres sur le taux de mortalité des PME, qui est de 15 à 18 %, est assez élevé. Mais le plus important, ce n'est pas de s'attarder sur ce chiffre mais plutot de se pencher sur les causes de cette mortalité". Il cite comme causes: "projet non maturé, l'imitation, la conccurence déloyale, difficultés rencontrés par les chefs d'entreprises à céder leur PME à la retraite...". Les réponses qu'apportent l'ANDPEME aux problèmes que rencontrent les PME sont entre autres: réserver 20 % du marché public aux petites et moyennes entreprises (depuis 2003), la création d'une banque spécialisée dans le financement des PME (en cours de réalisation), pour contrer la conccurence déloyale, mettre en place des laboratoires de controle de la qualité... Mais ce que vise par dessus tout l'ANDPME,ce sont les PME en difficulté financière. Pour cela, elle a mis à leur disposition des locaux à louer pour permettre à leur business de démarrer. Là encore, A. Mebarek insiste pour dire que l'un des problèmes majeurs des PME qui est le foncier industriel, est déjà réglé grace à 50 parcs industriels déjà réalisés.

Hamida Mechaï