À la veille d’une réunion de l’OPEP :Le pétrole en légère hausse

Les cours pétroliers mondiaux observaient hier une légère tendance à la hausse, les marchés scrutant la tenue d’une réunion technique de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) prévue demain au Koweït.

Ainsi, après plusieurs semaines de morosité, nourrie notamment par le rebond du secteur du schiste américain, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en mai, rapporte l’AFP, remontait hier en fin de matinée à 50,76 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 20 cents par rapport à la clôture de la veille.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), la référence américaine, le light sweet crude (WTI), pour la même échéance, gagnait pour sa part 23 cents pour s’établir à 47,93 dollars le baril. Malgré, cette légère remontée après leur forte baisse du début de semaine dernière, les cours du brut, faut-il noter, continuent à demeurer proches de leur niveau le plus bas jamais enregistré depuis fin novembre 2016, date à laquelle l’OPEP avait annoncé sa décision historique de réduire sa production. Aussi, anticipent les analystes du marché, la tendance des prix à prévoir pour la semaine prochaine sera sans doute tributaire de ce qui ressortira de la réunion technique de l’OPEP qui se tiendra demain.

En limitant sa production, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole «a fait son travail», commente en ce sens Naeem Aslam, analyste chez Think Markets, ajoutant toutefois que les réserves américaines continuent d’augmenter, ce qui limite la remontée des prix du pétrole. Pour que les prix rebondissent, estime-t-il encore, «il faudrait que l’OPEP intensifie ses efforts de baisse de production». Sauf que si les cours remontent, ajoute-t-il, «ce sera vu comme un cadeau du ciel par les producteurs américains de pétrole de schiste, qui en profiteront pour augmenter leurs extractions». Et à Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB, de trancher : «L’OPEP n’a plus le pouvoir de fixer les prix du pétrole, qui dépendent plutôt de la technologie, de la croissance mondiale et des cycles économiques.» Selon lui, l’Organisation devrait surtout œuvrer à «faire comprendre au marché que son objectif est de réduire les réserves mondiales, de façon à faire remonter les prix des cours à court terme, qui sont actuellement plus bas que ceux des contrats à long terme». A noter que la réunion technique de demain aura pour objectif d’informer les marchés sur l’application de l’accord de limitation de la production, engagé à la fin de l’année dernière par les membres de l’OPEP et 11 autres producteurs de brut non membres de l’Organisation, dont notamment la Russie.