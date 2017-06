A la recherche de nouveaux marchés d’exportation

Réagissez

A partir d’aujourd’hui et jusqu’à demain, Stream System, fabricant électronique algérien et exportateur vers l’Europe, participera, en tant qu’exposant, pour la deuxième fois consécutive, au Salon professionnel Melco 2017 en Espagne.

Toujours dans l’optique de développer de nouveaux partenariats et décrocher de nouveaux marchés d’exportation, il participe chaque année à ce Salon en tant qu’exposant algérien spécialisé dans le domaine de l’électronique. Cette année encore, la société souhaite atteindre de nouveaux objectifs lors de cette participation à ce Salon spécialisé dans les technologies électroniques et les innovations.

Pendant deux jours, le Salon Melco va être le point de rencontre des professionnels du secteur de l’industrie électronique, qui regroupera l’élite des principaux producteurs / fournisseurs, des canaux de distribution, tels que Carrefour, Conforama, Leclerc, El Corte Ingle et les éventuels acheteurs. Stream System présentera des produits innovants, qui sont d’ores et déjà nominés au Melco Awards 2017. Créé en 2001, Bomare Company, sous la marque commerciale Stream System, est le premier exportateur algérien de produits électroniques vers l’Europe.

Il propose un large éventail de produits pour sa clientèle, notamment les téléviseurs, smartphones, tablettes, DID et récepteurs. Stream System est présent sur ce Salon avant tout pour favoriser le contact. Aujourd’hui avec internet, les relations se tissent plus aisément entre les acteurs économiques, mais le besoin en communication directe est important et les Salons reste le moyen le plus efficace pour consolider une relation à long terme. Il s’agit surtout d’une stratégie de communication, souvent gagnante pour l’entreprise.

En effet, la présence sur un événement international offre de nombreux avantages, comme la possibilité de rencontrer des professionnels du secteur, de prospecter de nouveaux clients, ou encore de présenter de nouveaux produits. Cela permet aussi aux organisations de s’informer sur les nouvelles tendances du secteur en rencontrant les entreprises qui innovent, qui se développent et qui peuvent prodiguer des conseils ou être intéressées par un échange de compétences.