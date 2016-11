Réagissez

Pour la première fois depuis l’enregistrement du Salon international du livre d’Alger dans l’agenda de la Safex, un rendez-vous dédié à l’industrie du livre a été organisé en parallèle à l’initiative de l’Organisation nationale des éditeurs de livres (O.N.E.L.).

La manifestation intitulée Bookprod a eu lieu entre le 26 octobre et le 05 novembre 2016. Elle a regroupé tous les métiers du livre s’étendant tout au long de l’art graphique.

Pour les organisateurs d’un tel événement, c’est une manière de contribuer à renforcer l’industrie culturelle, en construisant une approche intégrée capable d’apporter des réponses aux problèmes du secteur. Le Salon a d’ailleurs été riche en débats sur de nombreuses thématiques liées à l’industrie du livre. Il s’agit, entre autres, de l’impact de la mise à niveau des entreprises dans ce secteur, les taxes douanières sur les intrants du livre, l’impression numérique en production industrielle, l’environnement administratif du secteur, les ambitions à l’exportation, l’investissement dans le secteur, l’apport de la récupération des déchets et enfin la formation professionnelle. A l’issue des débats, plusieurs recommandations ont été retenues et seront prochainement présentées.

A titre illustratif pour le volet formation, il a été convenu en raison du manque d’intérêt à certaines spécialités de développer notamment la branche art graphique.

Et ce, d’autant que les opérateurs du secteur ont éprouvé un besoin important en termes de récupération des ouvrages anciens. Il s’agit également de travailler pour s’adapter aux nouvelles technologies dans ce domaine. Les formations sont beaucoup plus théoriques dans ce domaine, les machines utilisées étant dépassées.

De manière sommaire, les solutions proposées ont trait à l’analyse du marché du travail dans ce domaine, le développement des programmes de formation et le soutien pédagogique à ces programmes. Le tout pour construire une interface entre le monde de la formation et celui des arts graphiques, une condition sine qua non pour développer l’industrie du livre et créer de l’emploi. «En dépit d’un contexte de crise, les professionnels du livre tentent de se prendre en charge et d’améliorer le rendement d’un secteur qui rencontre nombre de contraintes freinant le développement d’une industrie pourtant prometteuse» s’engagent les organisateurs de Bookprod.