n Il faut rappeler aux lecteurs que le dernier taux d’inflation à deux chiffres a été enregistré en Algérie il y a exactement vingt ans, en 1996, avec 18,68 %. A ce moment, l’Algérie était en pleine application du Programme d’ajustement structurel (PAS) avec ses difficiles conditionnalités, au plan économique et social.

Par ailleurs, notre pays qui tentait de sortir de l’économie administrée a échappé à l’hyperinflation que tous les anciens pays socialistes ont enregistrée au cours de cette période (1990-2000). Au cours de cette décennie, l’indice des prix à la consommation a été multiplié par 4,5 en Algérie, par 6,2 en Hongrie, par 11 en Pologne et par 770 en Russie. Oui, les prix ont été multipliés par 770 fois dans ce grand pays pétrolier entre 1990 et 2000.

En Algérie, tous les économistes qui ont étudié sérieusement cette période avaient reconnu que si notre pays a pu libérer totalement ses prix (grâce à la loi sur les prix de 1989, aux réformes qui s’en suivirent et au PAS) sans trop de dégâts économiques et sociaux, c’est en grande partie, sur le plan purement économique, grâce à l’autonomie de la Banque d’Algérie, instituée en 1990, mais remise en cause, en partie, depuis plusieurs années, car la surveillance de l’inflation et sa réduction relèvent principalement de ses missions.

Actuellement est-elle en situation de résister aux sollicitations des puissants acteurs économiques (producteurs, importateurs, investisseurs nationaux et étrangers, spéculateurs…) qui poussent à l’ouverture de l’économie dans tous les sens, y compris dans la consommation rapide de ses réserves de change, et contestent toute forme de régulation ? Cette situation de crise économique (et ses nombreux déséquilibres…), qu’on perçoit nettement en 2016, ouvre la porte à tous les risques de dérapage économique, y compris une inflation à deux chiffres (pour 2017) qui remettrait rapidement en cause toutes les réalisations économiques et sociales du pays.

Pour cette année 2016, le dinar ne s’est pas fortement déprécié, à ce jour, notamment par rapport au dollar américain comme en 2015, année qui a enregistré une chute du dinar de 22%.

Et la Banque d’Algérie considère que le taux de change réel du dinar reste au-dessus de son niveau d’équilibre. Cette dépréciation cumulée ne manquera pas de se répercuter sur les prix intérieurs de cette année et de 2017.