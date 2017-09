78 milliards de dinars de factures impayées à fin juillet 2017

Réagissez

Le président-directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, a affirmé, hier à Alger, que le volume des créances résultant du non-paiement des factures d'électricité et de gaz par les abonnés, a atteint 78 milliards de dinars à fin juillet 2017.

Répondant aux questions des membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Arkab a prévu une baisse de ce montant à 55 milliards DA à la fin 2017 à la faveur des paiements prévus pour les mois restants de l'année en cours.

Grâce aux efforts consentis en matière de modernisation des voies de recouvrement et à l'installation de compteurs électroniques, en sus des campagnes lancées pour le recouvrement de ses créances, le groupe Sonelgaz compte atteindre, dans une première étape, une valeur de 30 milliards DA de factures impayées par an, et ce, dans le cadre de la stratégie lancée par la société pour recouvrer graduellement ses créances auprès des privés ou des administrations et des institutions publiques, a précisé le responsable.

Le PDG a été entendu dans le cadre du projet de loi amendant et complétant l'ordonnance relative au crédit et à la monnaie et visant à autoriser la Banque d'Algérie, pendant une période de cinq ans maximum, d'acquérir directement des titres émis par le Trésor public en vue de couvrir les besoins de financement du Trésor et du Fonds national d'investissement (FNI), et de financer le remboursement de la dette publique et le rachat des créances bancaires des groupes Sonelgaz et Sonatrach.