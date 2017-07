59 milliards de dollars de projets en 2017

Réagissez

Siège de la Banque mondiale

La Banque mondiale (BM) a engagé en 2017 près de 59 milliards de dollars en prêts, dons, investissements et garanties pour soutenir les pays en développement, un peu moins qu'en 2016, selon un bilan provisoire de son exercice fiscal clos en juin.

C'est environ deux milliards de dollars de moins qu'en 2016 où le total des engagements avait grimpé à 61,2 milliards de dollars. «Cette année, nous avons dû gérer activement les prêts de la Banque mondiale, mais la direction de l'institution est en train de discuter de nouvelles approches pour s'assurer des moyens suffisants à travers le groupe afin de mieux aider les pays à atteindre leurs objectifs de développement», a affirmé le président de la BM, Jim Yong Kim, dans un communiqué.

Il a souligné à nouveau l'urgence de la mission de la Banque qui a fait face cette année aux défis de nombreux réfugiés et déplacés, de nouvelles famines et des conséquences du changement climatique. Le groupe Banque mondiale se divise en plusieurs branches. La principale institution, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a engagé 22,6 milliards de dollars dans des projets de développement en 2017, une nette baisse par rapport aux 29,7 milliards investis l'année dernière.

«Cela reflète la grande attention qui a été portée à la solidité des ratios de capitaux (de l'institution) et à une gestion financière prudente», a expliqué la Banque. A l'inverse, les financements apportés par l'agence IDA (AID), qui fournit des prêts à taux zéro pour les 77 pays les plus pauvres, ont atteint 19,5 milliards de dollars contre 16,2 milliards l'année dernière.

Ces apports ont été gonflés notamment par les aides fournies à la Jordanie et au Liban pour soutenir les réfugiés et déplacés par le conflit syrien. La branche privée de l'aide au développement, représentée par l'IFC (SFI), a mobilisé 11,9 milliards de dollars en financements propres auxquels s'ajoutent 6,8 milliards d'apports de capitaux privés.

Enfin, l'agence MIGA, qui assure les projets d'investissement contre les risques politiques, a émis pour 4,8 milliards de dollars de garanties, un record. Ces garanties ont soutenu 33 projets qui ont drainé pour 15,9 milliards d'investissements privés étrangers dans des pays en développement.