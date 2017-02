«40% de notre fiscalité ordinaire est prélevée aux ports et aux frontières»

Réagissez

- Le ministre des Finances dit lancer des mesures à même de renforcer la lutte contre l’informel qui, selon ses propos, est à l’origine, en partie, des restes à recouvrer de certains produits fiscaux. Quelle lecture pouvez-vous en faire ?

Le renforcement de la lutte contre l’informel et de l’efficacité fiscale est le leitmotiv des responsables depuis les premières années de la libéralisation du commerce extérieur du pays. Mais il semble que le problème essentiel soit dans l’approche que se font ces responsables aussi bien de la fiscalité en tant qu’instrument économique, que de l’informel, en tant que phénomène.

Quand on entend un responsable évoquer les deux concepts dans la même phrase, on est porté à comprendre que pour ce dernier la fiscalité est un moyen de financement des dépenses de l’Etat quelles qu’elles soient, en dehors de toute logique économique, et que l’informel se traduit par l’évasion fiscale qui empêche cet Etat de renflouer ses caisses au fur et à mesure que ces dernières se vident sous l’effet de dépenses elles-mêmes génératrices d’informel et d’inclination à l’informel, qui est un phénomène plus général que la perception qu’il s’en fait.

Quand quelqu’un se propose de renforcer les capacités des services fiscaux et leurs effectifs pour améliorer le rendement en matière d’assiette et de recouvrements, il est évident qu’il a évacué de sa réflexion toute analyse des capacités contributives de la société et de l’évolution de la sphère économique réelle au profit de l’unique focalisation sur les besoins en fonds de l’Etat qui gère cette société. Pour revenir sur les déclarations récentes du ministre des Finances, il y a lieu, de prime abord, d’en examiner la cohérence.

- C’est-à-dire ?

La première chose à faire quand on veut estimer la masse fiscale disponible dans un pays donné en fonction des impôts qui y sont appliqués, c’est d’estimer justement la masse de transactions taxables, ensuite leur nature et structure. La deuxième étant de faire une estimation exacte de ses propres prélèvements passés en fonction des secteurs générateurs de cette fiscalité et de la nature des impôts et leurs évolutions en montants courants et en dinars constants.

La troisième consiste à calculer les taux de recouvrement par rapport aux impôts assis, et le taux de dégrèvements et déshérence des créances fiscales, ainsi que des causes exactes de ces défauts de recouvrement en vue de vérifier si les taxations en elles-mêmes n’y sont pas pour quelque chose.

La quatrième, qui relève de la logique la plus élémentaire, est de considérer la société comme un corps et l’Etat pour lequel on exerce comme un organe, et non pas l’inverse, pour vérifier si toutes ces carences fiscales et cette forme d’économie à l’abri du regard de l’Etat ne sont pas le fruit d’une réaction du corps aux défaillances ou à l’hypertrophie de l’organe en question.

En dernier lieu, il s’agit de vérifier la cohérence de ses projections et de ses déclarations, et leur conformité avec les données chiffrées et le vécu réel de la société et non pas de s’échiner à vouloir soumettre la nature à ses propres projections, comme ceux qui construisent dans les embouchures de rivières quand elles paraissent sèches en aval alors qu’elles gonflent en amont.

- Peut-on faire des estimations sur la part de l’informel dans la valeur de la fiscalité non recouvrée ?

La première question est de savoir comment il est arrivé à la conclusion que dans un pays où le PIB a régressé de 50 milliards de dollars en 3 ans, on peut trouver matière à prélèvements fiscaux supérieurs de 10 milliards par an, à ceux réalisés durant l’époque où il était supérieur de 50 à cette année ? La deuxième question étant que si la fiscalité prévisionnelle dans les lois de finances est calculée sur des données effectives de marché et des capacités contributives de la société, où est la marge d’informel dont on parle si les recouvrements pour 2014 sont de l’ordre de 96% des prévisions ?

Et, dans ce cas, on peut dire que cette sphère, au cas où elle serait aussi importante que cela, est prise en considération dans les projections du gouvernement. Dans les faits, les données effectives de notre fiscalité interne sont assez faciles à analyser et n’ouvrent pas la voie à des interprétations multiples ou à des déclarations de principe qui les transcendent. Jusqu’à présent, les ratios de notre fiscalité sont assez stables depuis les années 1990 et répondent à une logique simple.

Nous avons approximativement 40% de notre fiscalité ordinaire qui est prélevée au niveau des ports et des frontières par les services des Douanes. Celle-ci étant tributaire du volume des importations et de la valeur du dinar, elle renvoie automatiquement à la certitude qu’un recul des importations induit par un recul du pouvoir d’achat local et de la dépense publique aura une incidence aussi bien sur cette part de notre fiscalité. Par contre, ce qui passe à la trappe dans cette logique, c’est la part de ce volume d’importations dans la création de valeur ajoutée interne.

- Pouvez-vous être plus précis dans votre raisonnement ?

Quand une loi de finances table sur des recettes en TVA interne de l’ordre de 80% de la TVA sur les importations en 2017 alors que les mêmes taux sont appliqués aux mêmes produits, sans tenir compte du fait que le ratio entre ces deux TVA était de l’ordre de 56% à la réalisation entre 2013 et 2016, alors qu’en même temps il prévoit une réduction des importations de l’ordre de 10% en montants et en volumes, les probabilités ne sont pas très nombreuses. En comparant les différents impôts en fonction de l’assiette appréhendée censée être la même pour certains d’entre eux, on arrive à la conclusion que l’ensemble souffre d’incohérence et que le système, au lieu de se moderniser, a régressé depuis les années 1980.

Dans l’absolu, notre PIB effectif actuel ne peut générer plus de 1700 milliards de dinars de fiscalité, et ceci tant que les réserves de change peuvent permettre encore des importations, après cela va être pire. La véritable question est : quand est-ce que l’Etat comprendra qu’il doit se limiter à ses missions universelles et arrêter de vouloir tout prendre et tout donner ? C’est notre vision de l’Etat qui ressort de cette approche de la fiscalité et les deux sont génératrices de difficultés à venir.