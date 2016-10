300 milliards de mètres cubes de gaz à économiser

Réagissez

Le programme national de développement des énergies renouvelables, qui prévoit la production d’ici à 2030 de 22 000 MW d’électricité de source renouvelable, notamment solaire et éolienne, devrait permettre à l’Algérie d’économiser près de 300 milliards de m3 de gaz sur la période allant de 2021 à 2030.

C’est ce qu’a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, lors d’un colloque consacré au thème de la transition énergétique en Afrique.

Ce programme, dont l’objectif est de produire pas moins de 27% de la production globale d’électricité d’ici 2030, et le double de la capacité actuelle du parc national de production d’électricité, entend contribuer à alimenter le marché intérieur, mais aussi à exporter un volume de 10 000 MW supplémentaires. «Avec l’adoption de l’objectif de 27% d’énergie électrique à base de renouvelable à l’horizon 2030, soit l’équivalent de 45 à 51 térawatts, une action soutenue en termes d’efficacité énergétique, nous exprimons une ambition à la hauteur des défis et un engagement à faire des prochaines années l’ère du développement énergétique durable», a souligné le ministre, précisant que la mise en œuvre de ce programme «nécessite des investissements de l’ordre de 120 milliards de dollars».

Par ailleurs, les pouvoirs publics se sont fixé comme objectif de réaliser un gain financier de 42 milliards de dollars à l’horizon 2030 à travers la réduction de 9% de la consommation d’énergie à la faveur de la mise en place d’un programme national de développement de l’efficacité énergétique. Ce programme concerne notamment l’isolation thermique de 100 000 logements par an, ainsi qu’à la conversion au GPL de plus d’un million de véhicules particuliers et de plus de 20 000 autobus, en même temps que seront créés plus de 180 000 emplois, explique-t-on encore.

La problématique de la transition énergétique a été, la semaine passée, au centre des discussions du 15e Forum international de l’énergie (IEF) d’Alger où 52 pays et plusieurs institutions internationales ont convenu de l’intérêt du dialogue pour trouver une solution concertée aux problèmes énergétiques et particulièrement la nécessité d’une transition énergétique profitable à tous, a noté M. Boutarfa.

«Ce thème est hautement crucial pour la planète et particulièrement pour l’Afrique qui, sans en être directement responsable, subit de plein fouet les répercussions du changement climatique sans détenir les outils et les moyens adéquats pour faire face aux défis économiques et environnementaux qui en sont les conséquences», a-t-il relevé.

Et de rappeler que les Africains sont aujourd’hui «confrontés, d’une part, au risque de ne pas pouvoir satisfaire la demande future en énergie et, d’autre part, d’une dégradation majeure et irréversible de l’environnement, dont la situation est déjà très précaire».