Younes Sari. Etudiant à Alger. 1er prix (catégorie photo unique)

Il est né à l’Arbaa en juillet 1991. Artiste pluridisciplinaire aimant se démarquer hors des sentiers battus. Il entame en 2008 des études en sciences exactes mais finit par quitter les bancs de l’université pour réaliser son rêve - rejoindre l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger où il est actuellement en fin de cycle «peinture».

Après avoir côtoyé le milieu des arts, il se voit insatisfait des options qui s’offrent à lui, tant sur le plan créatif que professionnel et opte pour l’anticonformisme. C’est ainsi que les œuvres qu’il produira dans le cadre de sa formation se verront de plus en plus indépendantes d’un quelconque référentiel d’évaluation.

Cet esprit est aussi présent dans ses choix de participation aux manifestations artistiques en tous genres. La rareté de ses apparitions témoigne de sa protestation face à la commercialisation vulgaire de l’art. Younes Sari préférera consacrer son temps à l’enrichissement de son talent et de ses œuvres ainsi qu’à l’aboutissement d’un impact spirituel et moral pour ses créations.

Il apparaît cependant occasionnellement lors d’événements qui visent au partage et au développement de la jeunesse comme lors du Wikistage Algiers en 2016 à travers une série de photos et de peinture exposées à l’Opéra d’Alger. Il a remporté le premier prix du Concours national professionnel d’art plastique (fondation Asselah Ahmed et Rabah 2016), il a notamment participé à différents événements artistiques dans la wilaya d’Alger et quelques exposions et concours en ligne au niveau international.