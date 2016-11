«Yaoum Li sitat » ouvre le 38eme Festival international du film du Caire : La libération par l’eau…

Réagissez

« Yaoum li sitat » de Kamla Abu Zikri propose de « libérer » les femmes d’Egypte par la nage !

Le Caire

De notre envoyé spécial



La cinéaste égyptienne Kamla Abu Zikri s’engage totalement pour la cause des femmes. « Yaoum li sitat » (Une journée pour les dames), projeté mardi soir à l’Opéra du Caire en avant première mondiale en ouverture du 38ème Festival international du film du Caire, est un film-plaidoyer pour la liberté des esprits et des corps. Dès les premières images, la cinéaste, qui s’est appuyée sur le scénario de Hana Atiya, souligne son propos en filmant des corps de femmes qui nagent dans une eau bleu-verte. Dans un quartier populaire et pauvre, un entraîneur de natation (le jordanien Iyad Nassar) propose de consacrer une journée aux femmes à la piscine, loin des regards des hommes.

C’est là où Azza (Nahed Sebaï), jeune fille simple d’esprit, réalise son rêve de porter un maillot de bain coloré. Azza croise Shamiya (Ilham Chahine), qui gagne sa vie en posant en modèle à un artiste peintre, et qui aspire à regagner le cœur de Ahmed (Mahmoud Hemeda), sorti de prison. Shamiya passe le plus clair de son temps dans la boutique tenue par Leila (Nelly Kareem) qui n’arrive toujours pas à dépasser la douleur de la perte de son enfant, mort dans la noyade d’une embarcation. Leila doit affronter les assauts de son frère Ali (Ahmed Al Fishawy), un radical qui veut imposer son ordre moral à la maison et au quartier.

Le père (Farouk Al Fishawy), qui plonge ses chagrins dans la boisson, est là pour protéger Laila contre les attaques de l’adepte du « tout illicite ». Kamla Abu Zikri prend le soin de ridiculiser le personnage de Ali pour « dire » tout ce qu’elle pense d’un courant politique qui n’a plus le vent en poupe en terres égyptiennes. La cinéaste règle ses comptes avec un certain ordre masculin troublé par la liberté prise par les femmes d’aller nager entre elles et de s’éloigner des cuisines. Leila, Shamiya et Azza et toutes les voisines prennent goût à la vie, se mettent à s’habiller en couleurs gaies, retrouvent le sourire. L’eau est utilisée par la cinéaste comme « une matière magique » qui déverrouille les esprits cadenassés, les cœurs emprisonnés et les corps enchaînés.

La piscine, lieu de toutes les jouissances et de toutes libertés, devient un personnage à part entière dans un film aquatique. A la piscine, sous la lumière du jour, tout devient beau, éclatant et ravissant. Au quartier, la grisaille domine, les ruelles sont défoncées et les maisons dégagent de la tristesse. Kamla Abu Zikri essaie d’opposer les deux univers en jouant sur la lumière, les décors et la musique. Débarrassées de leurs habits, les femmes évacuent la mélancolie, ressentent la valeur de leurs corps, le sens de leur existence. La bande son du film appuie le récit du début à la fin.

Les anciennes chansons se mêlent parfois aux chants de la Jeel music comme pour souligner l’évolution-régression des mœurs et des habitudes. Kamla Abu Zikri a inscrit son histoire en dehors du contexte politico-historique de la Révolution des égyptiens en soulignant dès le départ que le film se déroule en mars 2009. Puisant dans le registre de la tragi-comédie, la cinéaste s’est engagée parfois dans le territoire incertain du mélodrame avant de se reprendre pour verser dans la comédie noire. Le dosage n’est pas totalement réussi.

Produit par Ilham Chahine,«Yaoum Li Sitat» confirme, encore une fois, que le cinéma égyptien cherche sa voie après la cassure de 2011 et les questionnements post Révolte de Maidan Al Tahrir du 25 janvier. Les femmes nageuses d’un quartier pauvre du Caire en quête de grand air symbolisent tous les paradoxes de la société égyptienne actuelle. Une société qui veut vivre son époque mais qui hésite encore à ouvrir les fenêtres et à regarder le soleil en face sans crainte. «Yaoum Li Sitat» est en compétition officielle en nom de l’Egypte avec « El Bar al thani » (l’autre monde) de Ali Idrees.