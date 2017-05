Wiz Khalifa, jeune, «sauvage» et libre

Réagissez

Wiz Khalifa, le «Yakuza» du rap américain, samedi...

Le rappeur américain, Wiz Khalifa, a appliqué à la lettre sa chanson Young, wild and free. Jeune, sauvage et libre, une énergie qu’il a transmise à des milliers de jeunes venus découvrir une star en chair et en os.

Wiz Khalifa exhibant des tatouages, telle une carte de géographie — plutôt d’identité — a franchement mis le feu à des milliers de personnes avec Bake Sale, Reefer Party, All Night, une reprise de Tgod Mafia, Work Hard, Play Hard, You and Your Friends, The Thrill, Closer, remix des chainsmokers, Gang Bang, Mezmorized, The Race, Like Jimmy, Promises, Black and Yellow, We Dem Boyz, See You Again et bien sûr, son slogan Young, Wild, and Free. Wiz Khalifa, artiste plusieurs fois disque de platine et multinominé aux Grammy et aux Golden Globes.

Wiz Khalifa est entré en scène avec un grand succès public, grâce à la sortie de son premier album, Rolling Papers, en 2011, dont les titres les plus réussis Black and Yellow, Roll Up et No Sleep lui ont permis de remporter les prix Best New Artist aux BET Awards 2011 et Top NewArtist aux Billboard Music Awards 2012. Son deuxième album studio, Black Hollywood , a débuté à la première place du Billboard’s Top 200 avec le hit We Dem Boyz.

Peu de temps après, le tube See You Again , tiré de la bande-son du film Fast and Furious 7 , a été catapulté au sommet des charts dans 95 pays. Wiz a sorti l’album Khalifa en février 2016 pour remercier ses fans. Un opus qui inclut les morceaux Bake Sale, avec Travis Scott, Zoney, et Elevated. En juin, Wiz a lancé Tgod Mafia Presents : Rude Awakening avec son collaborateur Tgod Mafia Juicy J . Il se prépare actuellement à sortir un nouvel album studio plus tard cette année.

Fatima Tabaamrant, la chanteuse berbère, belle et rebelle

Sur la scène Nahda, les festivaliers ont également applaudi à tout rompre un chanteur et compositeur de renom : l’Irakien Majid Al Mohandis, présent sur la scène musicale depuis les années 1990. L’artiste, qui a troqué son diplôme d’ingénieur en aéronautique pour une carrière dans la chanson, a reçu de nombreux prix, dont celui de «Meilleur chanteur arabe».

Reprenant ses albums à succès, Injanait, Anssi ou encore Odkorini, Majid Al Mohandis a montré combien il méritait son surnom de «Moutrib Al Ochaq», le chanteur des passionnés. Autre très grand moment de la journée, l’artiste Badr Rami, né à Casablanca et d’origine syrienne, a offert aux festivaliers du Théâtre national Mohammed V une prestation de très haut niveau.

Grâce à son père, le célèbre violoniste Mohamed Rami Zeitouni, Badr Rami a développé une passion unique pour le Tarab. Disciple de la grande école de Sabah Fakhri, une figure de proue de cet art traditionnel, le chanteur a proposé de sublimes interprétations de mouwachahates (poèmes à forme fixe) et de Koudouds Halabiya (chants d’Alep), célébrant avec le public les chansons les plus représentatives du patrimoine arabe.

La scène de Salé (prononcez Sla en arabe) dédiée à la chanson marocaine) a accueilli de grands noms, dont ceux de Rabah Mariwri, Fatima Tabaamrant, la chanteuse berbère engagée — connue pour son franc-parler et son émouvant hommage à Matoub Lounès, le poète et chanteur d’expression kabyle, mort assassiné en juin 1998 — et Mustapha Oumghil. Ils ont égayé et réuni, à eux trois, un public très nombreux dans une belle ambiance. La scène dite «africaine» de Bouregreg a tenu toutes ses promesses avec le concert remarqué de MHD, contraction de Mohamed, un rappeur français d’origine guinéenne et sénégalaise.

Cet ancien membre du collectif parisien «19 Réseaux» s’est essayé très jeune au rap et en particulier au genre trap, un hybride de rap et de danse, a fait une très forte impression grâce à son flow unique et ses musiques très rythmées. Au Chellah, où la programmation met cette année à l’honneur les îles du monde, c’est la chanteuse Vakia Stavrou, originaire de Chypre, qui a fait voyager le public sur une Méditerranée par sa voix pure et à l’inspiration radieuse.