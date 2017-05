Réagissez

Pourquoi Sellal a-t-il cédé sa place de Premier ministre ? Pour être plus précis, pourquoi Bouteflika a-t-il mis fin à ses fonctions après des années de loyaux services ? S’agit-il comme on dit dans pareille circonstance d’un fusible qui devait sauter pour donner l’illusion d’un changement ? Ou bien a-t-il été «libéré» d’une fonction trop oppressante pour lui permettre de mieux sauter ? Généralement, dans les pays avancés, l’alternance lorsqu’elle est pratiquée dans la rigueur du jeu démocratique est d’abord sujette aux résultats.

Un chef de gouvernement est remplacé lorsque son bilan est jugé défavorable, ou alors quand sa famille politique n’a plus de majorité au Parlement. Avec Sellal, les deux hypothèses s’avèrent obsolètes puisque, d’une part, son action à la tête de l’Exécutif a toujours été présentée comme un parcours sans faille dans la réalisation du programme du Président, et, d’autre part, le parti politique auquel il appartient, en l’occurrence le FLN, est toujours maître de l’institution parlementaire, même si celle-ci évolue dans un régime présidentiel.

S’il faisait partie d’un jeu politique transparent, le départ du désormais ex-Premier ministre aurait donc normalement répondu à l’une de ces deux motivations sur lesquelles l’opinion publique n’aurait pas trouvé à redire, mais il y a comme un hic dans cette substitution qui confirme qu’en Algérie l’utilisation du personnel politique par le sérail relève de considérations qui n’ont rien à voir avec les critères fondamentaux de la responsabilité et de ses impératifs de résultats, mais souvent du sacro-saint principe de la coterie qui fait de l’allégeance et des services rendus un solide paramètre du compromis politique.

Dans cette optique, les deux perspectives qui s’ouvrent pour Sellal et qui font l’objet de spéculations appuyées le mettent soit en réserve de la République pour la présidentielle de 2019, soit le destinent à un retour comme ambassadeur dans un grand pays européen, le poste de Paris étant ici tout indiqué pour l’accueillir.

Dans les deux cas de figure, le carriérisme au profit des calculs étroits semble passer avant l’intérêt général, puisque le Premier ministre sortant ne sait pas lui-même à quel sort il sera voué, qui peut le mener cependant jusqu’à la haute marche du pays. Il reste par conséquent, en bon commis de l’Etat qui se respecte, à la disposition des cercles de décideurs qui, à défaut de règles transparentes et démocratiques de nomination pour les fonctions hiérarchiques de l’Etat, continuent de programmer dans l’opacité, et selon leur propre vision des solutions à apporter à la société, les «serviteurs» de la République.

D’aucuns parmi les dignitaires du régime vont jusqu’à admettre que ces tractations et ces distributions de rôles se font selon des convenances d’humeur ou de rapports de force interclaniques qui sont illisibles pour le commun des mortels. Personne dans ce cas ne saura les vraies raisons qui ont amené le président Bouteflika à choisir le ministre de l’Habitat pour diriger l’équipe gouvernementale à recomposer, alors que d’autres noms bien plus «éligibles» à ce poste avaient circulé avec insistance.

Il est vrai que le supplétif de Sellal est, lui aussi, un fidèle serviteur du Président de la première heure, et qu’il a figuré peu ou prou dans la catégorie des poids lourds du gouvernement, avec en appoint le suivi du chantier de la grande mosquée d’Alger où il n’avait pas droit à l’erreur, mais rien n’indique que sa promotion relève d’une compétence avérée en la matière qui ferait de lui l’élément incontournable en ces temps de crise. On sait qu’entre le rentrant et le partant à la tête de l’Exécutif, le courant passait très mal.

Les deux hommes n’étaient pas en odeur de sainteté, mais ce n’est sûrement pas pour mettre fin à cette petite guéguerre d’égo que l’un est parti et l’autre lui a succédé. Cela dit, le plus malheureux dans l’affaire reste certainement le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, qui avait longtemps convoité cette fonction sans jamais parvenir à ses fins. Celui dont le nom demeure étroitement lié à l’affaire des comptes offshore révélée par WikiLeaks a, durant ces années passées au gouvernement, fait des pieds et des mains pour se faire remarquer comme étant, dans son action, bien plus crédible que son Premier ministre.

Il a multiplié les sorties sur le terrain, accordé énormément de temps à la communication pour valoriser son image, et montré lui aussi un zèle infini pour le soutien au programme du Président dans le seul espoir de prouver qu’il avait du volume et de l’étoffe pour assumer une telle mission. Bouchouareb, dit-on, rêvait de devenir Premier ministre, mais manquait terriblement de tact pour cela. Le bide de l’usine Renault de Tiaret restera comme un point noir dans son parcours et comptera parmi les sujets qui n’auront pas permis de plaider en sa faveur. Il devrait donc normalement faire ses valises.

Tout comme la plupart des ministres desquels on attendait beaucoup, mais qui ont davantage brassé du vent pendant leur mandat que laisser une empreinte de progrès, à l’image de celui de la Jeunesse et des Sports qui a encore compliqué la situation sportive dans notre pays où le niveau de performances sportives à plusieurs niveaux à encore baissé, de celui du Tourisme qui semble prêcher dans le désert avec des recettes éculées, de celui de la Culture qui n’a pas réussi à impulser une nouvelle dynamique pour relancer le cinéma, le théâtre et l’art musical, de celui de la Communication qui, en voulant s’inventer un bilan éthique pour la presse, laissera un champ de ruines derrière lui.

Les ministres vont et viennent au gré des conjonctures politiques et économiques, mais c’est de leurs actions qu’ils sont comptables. Pour l’heure, le citoyen paraît bien loin de ces scénarios qui se concoctent en cercles fermés. Quand on lui dit ce qu’il pense de la nomination de

Tebboune, il répond : «ça va changer quoi ?»…