Vu à la télé : Tant que le pouvoir refuse de sortir de sa «momification»

Réagissez

Au moment où l’Algérie célèbre le 55e anniversaire de son indépendance, l’image que le pays renvoie à l’extérieur ne paraît pas tellement reluisante. Elle ne correspond pas en tous cas à la dimension démagogique que le pouvoir veut lui donner à travers une vitalité factice et surfaite, mais reflète plutôt les graves incohérences internes qui l’empêchent de progresser. Le très sérieux hebdomadaire économique britannique The Economist ne s’y trompe sûrement pas en dressant un tableau qui lui semble très réaliste sur la situation actuelle que nous vivons.

Dans un article qu’il a intitulé Algérie: relancer le pays des morts-vivants, le journal résume sa pensée en citant un pays qui possède un vaste potentiel, mais qui est mené par «une élite dirigeante momifiée». C’est justement cette génération momifiée de la guerre d’indépendance qui bloque l’évolution du pays, écrit-il, une génération qui n’a pas évolué, représentée aujourd’hui par un gouvernement qui semble incapable de restructurer l’Etat.

Visiblement au fait de l’actualité algérienne dans ses moindres pulsions, The Economist se réfère à deux détails significatifs pour son commentaire: le blocage que subit le groupe Cevital de Rabrab, pourtant très productif pour l’économie nationale, et l’état désastreux de notre tourisme sont des indices fiables pour situer les conflits d’intérêts qui minent le fonctionnement des institutions et mettent l’Algérie dans une impasse. Mais faut-il se tourner vers les médias étrangers pour mieux connaître l’état de déliquescence atteint par notre pays ?

Sûrement pas, et le plus étonnant désormais, ce n’est plus l’opposition ni la presse dite «anti- système» qui le confirment, mais bien les cercles du pouvoir, qui reconnaissent des vérités amères jusque-là considérées comme sujets tabous. A commencer par le président de la République lui-même, qui a fini par admettre que l’Algérie traverse une crise financière sans précédent et connaît un recul sévère de ses recettes. L’argent manque de plus en plus pour financer les projets de développement et il devenait donc de plus en plus improbable de vouloir mentir encore longtemps aux Algériens, alors que les conséquences sur leur pouvoir d’achat sont très palpables.

La seule solution qui restait au Président, c’est d’appeler les citoyens à faire des sacrifices pour supporter les erreurs commises par d’autres, mais en prenant le soin de ne pas situer les responsabilités de ceux qui, par incompétence ou par négligence, ont mené, chacun à son niveau, le pays vers la catastrophe. Cette tâche, c’est le nouveau Premier ministre qui semble l’endosser, en décidant de ne plus cacher des réalités qui deviennent trop flagrantes. Du moins quand les circonstances l’exigent pour ne pas perdre la face devant une opinion publique désemparée et qui a toujours besoin d’être rassurée, même s’il faut lui redonner les vieilles recettes du populisme.

Nous n’irons pas jusqu’à dire que nos gouvernants ont fini avec la langue de bois pour s’exprimer de manière plus radicale sur les affaires du pays, mais tout de même les critiques formulées respectivement par le nouveau patron de l’ Exécutif envers le laxisme de son prédécesseur et par l’actuel ministre de l’Industrie et des Mines contre la gestion de l’ancien occupant du secteur sont assez appuyées pour reconnaître qu’il y a comme une évolution positive dans la communication officielle lorsqu’il y a le feu dans la maison.

S’agit-il en fait d’une nouvelle politique de communication ou alors d’un traitement du langage adapté à une conjoncture juste pour passer une mauvaise épreuve? On ne sait pas trop pour le moment, sauf que la dénonciation de la gestion chaotique de Bouchouareb est à elle seule tout un programme de mise à niveau, qui, normalement, en appellerait d’autres. C’est que l’ex-titulaire a laissé derrière lui un secteur industriel -notamment celui de l’automobile- véritablement sinistré, qui mettra, selon les expertises les plus optimistes, pas moins de dix années pour se refaire une santé.

Louisa Hanoune avait donc mille fois raison de s’attaquer aux «nouveaux oligarques» émergents sur la scène politico-économique et dont l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines incarnait, au même titre que le chef du patronat, l’une des figures emblématiques parmi les plus ambitieuses. Elle avait mille fois raison de fustiger leur gestion par trop «libérale», qui ne correspondait nullement aux objectifs économiques recherchés par la nation, et qui, selon elle, ne pouvait mener que vers le désastre.

Les critiques fondées de la secrétaire générale du PT n’ont jamais été prises en considération, jusqu’au jour où le gouvernement s’aperçut par lui-même qu’il y avait finalement du vrai dans les réactions des partis d’opposition et dans celles des médias qui ne font pas dans la complaisance. Cela dit, l’obstination des dirigeants devant des faits avérés, pour ne pas se déjuger, encore moins reconnaître leurs erreurs ou leurs faiblesses, est un signe de comportement qui est très courant chez nous dans un système antidémocratique qui n’accepte ni la contradiction ni la critique, et qui, hélas, se trouve être la cause de multiples déviations très préjudiciables à la bonne gouvernance.

On peut citer de nombreux ministres n’ayant pas été à la hauteur de leurs responsabilités, mais qui n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque sanction, alors qu’ils ont occasionné à leurs secteurs d’immenses dégâts et des retards inqualifiables. A l’évidence, si des membres du gouvernement sont (ou deviennent ) faillibles, c’est en premier lieu la faute de leurs «sponsors» politiques, qui font passer, à travers leur nomination, leurs intérêts de clans avant l’intérêt national, sachant que dans la liste gouvernementale il y a un bon pourcentage de places distribuées sur des bases clientélistes que les bénéficiaires ne méritent pas.

Il ne faut donc pas s’attendre à des miracles avec des ministres que la fonction dépasse. Moralité : tant que le pouvoir agit seul en vase clos, se confortant dans sa logique de tout savoir, tout connaître, méprisant les avis et les propositions qui viennent hors de son cercle, et refusant de sortir de sa momification, on aura toujours des Bouchouareb et des Grine à supporter comme de mauvaises graines, mais qui nous coûtent cher.