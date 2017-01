Réagissez

C’est curieux quand même, l’équipe nationale de football ne fait débat que quand elle perd. Son échec en Coupe d’Afrique des nations a, comme il fallait s’y attendre, déchaîné les passions les plus chauvines et libéré surtout beaucoup de rancunes. Et cela donne, entre autres, un spectacle à la limite du burlesque avec les élucubrations de tous ces «experts» invités des plateaux de télévision pour essayer de nous expliquer le pourquoi d’une telle déroute à laquelle personne ne s’attendait.

Ces mêmes spécialistes, avant la compétition, plaçaient, faut-il le rappeler, les Verts parmi les superfavoris de la compétition. Les analyses étaient à ce moment-là élogieuses et les arguments ne manquaient pas pour laisser profiler une participation plus qu’honorable de la sélection, d’autant que son entraîneur avait en personne tablé, comme obligation du résultat, sur une demi-finale au moins.

Tout ce beau monde emporté par l’euphorie ambiante s’érigeait donc en technicien averti pour parler tactique, stratégie, conditions africaines de jeu, valeurs sportives en présence, motivation et moral avant de pronostiquer un parcours brillant, largement disait-on à la portée de nos représentants. Et puis, c’est le choc ! L’EN a paru, au grand désenchantement de ses supporters, complètement timorée, incapable de relever le défi. Un géant aux pieds d’argile qui sort la tête basse avant même que la compétition ne prenne véritablement son rythme.

C’est la consternation générale dans les studios, traduite bien sûr par une amertume difficilement digérée, mais aussi par un stupéfiant retournement de…veste dans l’argumentaire. L’or devient subitement zinc et si les joueurs sont plus ou moins épargnés par la vindicte générale, les regards se sont retournés vers la FAF et notamment son président, considéré comme le principal responsable du fiasco.

Sur certains plateaux de télés privées, il n’y avait plus aucune retenue éthique pour vouer Raouraoua au lynchage sans aucune forme de procès. Le parfait coupable sur lequel on a trouvé matière pour se défouler sans jamais aller au fond des choses. Mais le plus étonnant est que les problèmes qui sont esquissés pour justifier l’échec ne sont pas nouveaux.

Encore moins une surprise. Pour enfoncer le président de la fédération, on a ainsi passé à la moulinette son autoritarisme qui a étouffé toutes les compétences existant dans le pays, violemment critiqué sa tendance à vouloir «privatiser» la sélection nationale, et dans le cas de cette participation continentale fustigé son très mauvais casting concernant les entraîneurs qui se sont succédé.

Tous ces angles d’attaque ne sont pas faux, mais le reproche qui est fait aux «experts» de fortune — qui étaient en droit d’éclairer la lanterne des Algériens —est d’avoir d’abord abusé l’opinion publique par des envolées médiatiques qui n’avaient aucune prise avec la réalité, avant de tenter de recoller les morceaux en s’acharnant sur une cible dont les agissements étaient déjà connus.

Dire que Raouraoua est bien l’architecte de cette déconvenue est l’évidence même dans la mesure où il a tout manigancé à son niveau en étant convaincu, comme tous les dirigeants algériens, que toute entreprise pensée et sortie de sa maison de Dély Ibrahim ne pourrait être que gagnante. Le patron de la FAF n’a certes pas un palmarès calamiteux depuis qu’il a pris les choses en main. Il a redonné une stature à la fédération, introduit plus de rigueur dans l’organisation du football et fait rentrer beaucoup d’argent dans les caisses pour les besoins du fonctionnement. Mais il y a un revers de la médaille sur lequel il doit rendre des comptes.

D’une part, la gestion de l’équipe nationale s’est révélée catastrophique au plan de l’encadrement technique et, d’autre part, l’inconsistance d’un championnat professionnel qui coûte excessivement cher sans produire de talents pour la sélection. Sur ces deux cordes qui ne peuvent évoluer l’une sans l’autre, le jeu musical de Raouraoua a connu des fausses notes qui sont très préjudiciables pour le crédit de notre sport-roi.

Car à l’image du pays, le produit final du patron de la FAF ressemble à une vitrine derrière laquelle il y a un vide. L’EN est construite à partir de joueurs émigrés, talentueux certes, mais qui ne représentent en aucun cas la spécificité du football national tel qu’il respire à travers nos stades et nos galeries. C’est donc comme une sorte de vrai cordon ombilical qui manque à la sélection et l’empêche de s’exprimer comme voudrait le ressentir dans son tréfonds le supporter algérien.

Au Gabon, certains ont cru déceler un manque de motivation chez les Verts, alors que d’autres ont simplement pensé que ces derniers n’ont pas suffisamment «africanisé» leur jeu pour être à la mesure de l’événement. Ce sont des théories qui alimentent les discussions et qui nous ramènent, à titre comparatif, aux équipes de 1982 et 1986 bâties sur un savant dosage joueurs locaux-pros et qui avaient fait leurs preuves alors que le championnat algérien n’était pas aussi relevé qu’aujourd’hui.

Ce championnat actuel justement, qualifié pompeusement de professionnel, est à juste titre l’objet de toutes les attentions pour ses flagrantes imperfections dans le domaine de la formation alors qu’il brasse des sommes faramineuses. Il y a une nette discordance entre le projet et sa finalité qui rend malades tous les observateurs avertis de la chose footballistique et qui met évidemment le patron de la Fédération au pied du mur. D’aucuns réclament à cor et à cri le départ de ce dernier, mais est-ce la solution d’avenir ou un simple raccommodage de circonstance ?La question est posée…