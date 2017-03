Réagissez

C’est dans le rituel : les rouages de propagande de l’Etat se mettent en ordre pour présenter l’image la plus idyllique qui soit des prochaines élections législatives. Compte tenu de leur influence et de leurs capacités de matraquage, les médias lourds sont évidemment les plus sollicités pour préparer le terrain à l’événement et mettre déjà dans l’ambiance les populations. Les commentaires produits par les organes publics vont tous dans le même sens.

Ils montent en cadence au fur et à mesure que l’on se rapproche du jour J. Mission : faire le battage nécessaire pour accréditer la thèse selon laquelle cette consultation populaire constitue un «tournant décisif» dans la vie politique et institutionnelle algérienne. Un rendez-vous exceptionnel donc qu’il ne faut pas rater et dont le succès (ou l’échec) repose sur la conviction des citoyens, plutôt sur leur… conditionnement. Même si les précédentes élections ont baigné dans une litanie similaire, on n’hésite pas à reprendre les slogans éculés pour créer l’illusion d’un renouveau dont on sait qu’il ne peut être que virtuel.

Les vieux clichés ont décidément la vie dure et semblent recyclables en toutes circonstances. Ils nous disent en tout cas ce que nous avons toujours entendu jusque-là, à savoir que le changement démocratique et le progrès auxquels nous aspirons sont à la portée des urnes. Autrement dit de ces législatives qui s’annoncent fébriles à une période de forte tension sociale, et sur lesquelles le pouvoir s’appuie pour légitimer sa maturation institutionnelle comme si le renouvellement du personnel parlementaire, par l’enjeu qui lui est attribué, allait radicalement transformer le visage de la société.

Il faut simplement, si l’on se réfère aux discours officiel, s’y convaincre… mais à travers un système de pensée trop démagogique pour prétendre brasser large, car, à ne pas s’y méprendre, tout est dans l’ostentatoire et le… remplissage. L’abstention massive étant l’obsession première des gouvernants, il va sans dire que le chantier électoral n’aura de sens que si, d’une part, il y a un fort répondant populaire, ce qui n’est pas acquis d’avance, et que, d’autre part, les nouveaux élus constitueront une élite parlementaire autrement plus performante que celle qui a terminé son mandat, ce qui là aussi est loin d’être garanti compte tenu des pratiques clientélistes en usage dans la vie politique nationale.

Mais qu’à cela ne tienne, à défaut de combler le fond, on se soucie de la forme. Les reportages effectués par les médias lourds aussi bien dans les grands centres urbains que dans les contrées reculées du pays sont ainsi destinés à revenir avec le même constat : toutes les conditions matérielles et organisationnelles sont réunies pour la réussite de l’opération électorale et la sensibilisation des populations. Les images et les séquences retenues montrent inlassablement les installations qui vont accueillir le scrutin et donnent la parole aux anonymes pour exprimer leur devoir de citoyen.

«Tout se passe de façon satisfaisante», la récente déclaration dans cette optique du nouveau président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections participe à l’évidence de cet engagement à donner du volume à l’événement. Il rejoint la même corde empruntée par le meeting organisé par l’unfa pour obtenir un vote massif des femmes et toutes les actions à venir instrumentalisées par les rouages étatiques. En apparence, le pouvoir veut montrer qu’il contrôle la situation en jouant sur sa volonté affichée d’organiser des élections ouvertes et porteuses de grandes espérances.

Le grand point d’interrogation, cependant, reste le contenu de ces joutes électorales qui, selon les observateurs avertis de la scène politique nationale, ne sont en mesure ni de libérer l’enceinte parlementaire du rapport d’allégeance qu’elle entretient avec les instances dirigeantes, ni d’assurer une régénération qualitative du personnel qui va l’animer. En somme, il y aura trop de bruit pour si peu de choses, même si le président du MPA pense que cette prochaine compétition législative créera une grosse surprise en signant le déclin des partis traditionnels ou classiques. On ne sait pas à quels partis Amara Benyounès fait allusion, mais sa pointe médiatique ressemble davantage à un ballon-sonde qu’à une prophétie qui peut se vérifier avec des arguments tangibles.

Il sait en tout cas que pour déloger le FLN et le RND de la majorité parlementaire, il faudrait une véritable révolution démocratique des idées, ce qui dans la pratique actuelle des mouvements partisans demeure au stade de la sinécure. Prise comme anti- chambre de la projection présidentielle qui aura la lourde mission d’assurer l’après-Bouteflika, les élections législatives du 4 mai constituent pour le pouvoir la pièce maîtresse de stabilité du régime qu’il faudrait «sécuriser» sans la moindre once de complaisance.

Cela veut dire que l’APN ne doit absolument pas échapper à l’encadrement du pouvoir politique central qui a encore fortement besoin de ses deux serviteurs, le FLN et le RND, pour éviter que l’institution ne soit traversée par la plus insignifiante brise de liberté. Non seulement ces deux partis se partageront les sièges pour rester dans la philosophie des tenants du système, mais ils auront comme appoint le parti TAJ, une autre succursale du pouvoir, promu pour être un soutien qui ne laissera aucun doute sur le paysage «nouveau» qu’offrira notre chère Assemblée.

Pour être moins sarcastique, disons que l’orientation de l’APN ne subira aucune altération tant que le régime garde sa ligne conservatrice et antidémocratique. Ce n’est pas en fin de règne que le système mis en place par Bouteflika va jouer la carte de l’ouverture qui risque de compromettre tout un édifice. Même si le parti de Ould Abbès n’arrive pas à produire des idées rénovatrices, même si celui de Ouyahia s’ouvre, lui, aux hommes d’affaires pour qui la politique est accessoire, le régime entend maintenir le cap de sa seule certitude qui pourtant nous mène droit dans le mur. Un jusqu’au-boutisme que l’opposition malgré toute son énergie n’arrive pas encore à ébranler.

Une obstination donc qui est servie par la vigilance d’un ministre de la Communication quant au moindre écart médiatique pouvant surgir. Il vient de le signifier aux chaînes de télé privées qui doivent se conduire «en parfaits professionnels», si elles veulent rester dans le giron. Pour toutes les autres, l’agrément sera discuté après les élections. Bourrage, verrouillage, bouclage, le protectionnisme électoral est bien mis en place.