Vu à la télé : Les vrais faux programmes de nos partis politiques

Réagissez

Quand le gaz domestique arrive enfin dans une bourgade reculée du pays, l’autorité présente devant les caméras de l’Unique pour immortaliser l’événement, incarnée soit par le wali ou par le chef de daïra, met cette «prestation» sur le compte du programme de Bouteflika. C’est devenu auprès des instances un réflexe naturel, un rappel machinal, un référent qu’il ne faut surtout pas rater. Même scénario lorsqu’ un tronçon de route est inauguré, une entreprise mise en service, une école ouverte, un centre de santé livré au public avec son matériel hypersophistiqué qui impressionne.

L’image du Raïs est partout, elle plane comme une bénédiction sur le développement multiforme de l’Algérie, alors que ce sont les moyens de l’Etat qui sont l’assise principale de celui-ci. Toute œuvre ou réalisation destinée à améliorer les conditions de vie du citoyen est donc forcée à s’inscrire dans la pertinence des réformes engagées par le Président, que chaque responsable, quel que soit son statut, doit veiller à rappeler, pour montrer l’efficience de sa politique économique et sociale.

Ne parlons pas des grands chantiers, comme celui de la gigantesque mosquée d’Alger, ou des complexes industriels lancés pour le court et moyen termes, qui deviennent des performances exceptionnelles en temps de crise et qui sont pour les représentants officiels autant de preuves palpables pour encenser le programme du Président.

Le clou de cette vaste opération de séduction ( et de persuasion) qui doit être convertie en plate-forme de popularité, et donc de soutien inconditionnel à celui qui fait montre de tant de mansuétude envers son peuple, reste l’attribution des logements sociaux, qui constituent toujours un grand moment d’émotion exploité en une imparable entreprise de communication pour renforcer le prestige du locataire d’El Mouradia.

Le décor est immuable : des logements neufs, des bénéficiaires asphyxiés par le bonheur d’avoir un toit après des années et des années de misère, des portraits géants de Bouteflika barrant les façades les plus visibles des bâtiments, des youyous généreux à la remise des clés sous les lumières des caméras, accompagnés bien sûr par les chaleureux remerciements au Président sans qui ce rêve ne se serait jamais réalisé. Voilà comment pour singulariser l’action politique du Président on n’hésite pas à la confondre sciemment avec les réalisations économiques étatiques menées dans l’intérêt du pays, qui doivent être en principe l’attribution objective de celui qui est investi de la magistrature suprême.

Développer le pays et œuvrer à l’émancipation des citoyens reste une mission qui ne doit en aucun cas être servie pour des considérations politiciennes et électoralistes, à partir du moment où ce sont les expédients de l’Etat qui sont mis à contribution, et par conséquent du contribuable lui-même. Le raccourci entre les actes de développement qui relèvent de l’autorité publique et leurs retombées économiques et sociales attribuées à l’efficience du programme présidentiel prend ici les traits d’une manipulation politique assez malveillante au service exclusif du régime en place, malveillance que même les partis inféodés au Pouvoir, comme le FLN et le RND, instrumentalisent pour leurs visées électoralistes.

Que penser vraiment lorsque les leaders de ces deux partis n’éprouvent aucun scrupule à défendre le programme du Président comme simple paravent pour mieux s’incruster dans le paysage politique et conforter autant que faire se peut les positions acquises. Nous avons là un exemple de nullité (ou de parasitage) politique peut-être unique au monde : deux partis qui se disent majoritaires, mais qui n’ont pas de projet propre à présenter à la société, sinon les reliques d’une allégeance qui leur permet d’évoluer dans le flou, avec cependant la garantie d’occuper les places essentielles.

A l’heure des élections législatives, et au moment où précisément le programme de Bouteflika reste noyé dans les généralités avec une dimension politique tout aussi dévoyée à travers les tendances idéologiques existantes, allant du conservatisme de la famille révolutionnaire aux extrémités islamistes, en passant par les aspirations démocratiques, l’engagement du vieux parti et de son alter ego dans la bataille électorale ressemble plus à une galéjade qu’à un combat militant et partisan pour mériter les lauriers.

En plus clair, vous n’entendrez jamais les représentants de ces deux cylindrées, qui brassent du vent derrière les dogmes qui les protègent, parler des solutions politiques à apporter pour faire avancer le pays à partir du moment où leur credo, ne cessent-ils de répéter, tourne autour de l’impératif démocratique, seul garant des droits à la liberté, à la justice, à l’alternance au pouvoir. Comment rendre la société plus démocratique, cela ils ne savent pas y faire, étant eux-mêmes pris dans l’engrenage du système qui les a façonnés. Au demeurant, il ne faut pas beaucoup attendre des partis du régime pour construire l’avenir démocratique, leur subordination excessive au programme de Bouteflika est à elle seule une réponse au rôle qui leur est dévolu dans les prochaines élections.

L’intransigeance du changement serait plutôt à mettre du côté des partis d’opposition qui n’ont jamais, individuellement, clarifié la teneur du projet de société pour lequel ils se mobilisent. Si les islamistes savent plus ou moins où ils vont, avec en perspective toujours l’objectif d’instaurer une «dawla islamia», mais en ne l’exprimant jamais frontalement, ce sont les démocrates qui nous laissent le plus dans le brouillard, en ne précisant pas les points névralgiques du changement qu’ils veulent atteindre.

On n’a jamais entendu un leader appartenant à la mouvance démocratique s’engager par exemple devant l’opinion, si son parti arrivait au pouvoir, à dire dans les faits comment il compterait séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux, quel plan pour lutter contre la corruption, le chômage, comment ferait-il pour réhabiliter la liberté d’expression et la liberté de la presse, quelle stratégie pour sauver l’école algérienne, comment rendre l’indépendance de la justice, avec quels moyens relancer l’économie, le tourisme, l’industrie, comment abolir le système de la rente…Des propositions chiffrées, des stratégies mesurables, il n’y en a jamais eu. Pourtant c’est l’essence même d’un programme crédible pour lequel les citoyens peuvent adhérer ou pas.