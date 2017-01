Réagissez

Si la vie politique nationale est sans relief, voire «léthargique», ce sont principalement les partis d’opposition qui en sont la cause. Le ministre de l’Intérieur n’a eu aucune gêne à faire devant une commission de parlementaires ce genre de constat pour le moins étonnant et incongru, qui a pris l’allure d’un gros pavé d’autoritarisme débridé jeté dans la mare des incertitudes. Il a accusé, en effet, ces partis de manquer de dynamisme et d’initiative dans leurs actions, et a menacé dans la foulée de retirer carrément l’agrément à ceux qui viendraient à boycotter une élection.

On aura compris au passage que c’est, entre autres, la formation de Benflis, pour avoir confirmé sa non-participation aux prochaines législatives, qui est visée par cette injonction brutale, mais cette sortie de Bedoui, pour aussi provocatrice qu’elle soit, cache mal le message sibyllin que le gouvernement voudrait adresser à l’opinion à la veille de la consultation populaire. Même s’il sait qu’il n’est absolument pas en droit de juger l’action des partis politiques, encore moins de leur montrer la marche à suivre, le représentant du gouvernement n’a pas hésité à prendre le risque d’une démarche anticonstitutionnelle pour anticiper sur le contre-pied électoral qu’il redoute par-dessus tout : l’abstention !

Ainsi donc, malgré le déploiement médiatique à sens unique, et en dépit des dispositions administratives et techniques concoctées pour garantir la transparence du scrutin, le gouvernement ne se sent pas totalement rassuré quant au taux de participation. Il craint que les urnes soient boudées massivement, et pour décliner ainsi la responsabilité du Pouvoir en place dans cette déconfiture annoncée, il lui fallait un bouc émissaire virtuel pour maintenir au beau fixe sa crédibilité. C’est cette trouvaille, qui prêterait à rire si les enjeux politiques n’étaient pas aussi graves, qu’a faite le ministre de l’Intérieur en s’en prenant aux partis d’opposition récalcitrants.

Des partis qui, à ses yeux, ne s’engageraient pas suffisamment (ou n’ont pas les capacités) pour mobiliser l’électorat algérien, et qui, par conséquent, ne seraient pas en mesure de s’impliquer collectivement dans le jeu démocratique pour remettre les joutes électorales dans leur véritable dimension populaire. Décodé, le discours officiel évoquerait même une tendance à la malveillance calculée, qui ne saurait rester sans réaction. Et la meilleure manière de la combattre avant qu’elle ne prenne de l’ampleur, c’est de lui couper l’herbe sous les pieds, comme l’atteste cette promptitude à vouloir utiliser pour la circonstance l’arme du retrait d’agrément.

Sur ce plan, le premier flic du pays s’est cru dans son rôle pour sauver les apparences, pour cette fois une élection dont personne au sommet n’aura à rougir si tout le monde rentre dans les rangs. L’opposition est donc avertie. Mais si pour la plupart des partis qui se sont sentis directement interpellés par la menace du ministre, il y a au niveau des instances comme une panique de casting qui s’est installée avant l’heure, il y a encore plus tragique à vivre, lorsque le ministre se présente comme le garant et le protecteur d’une démocratie de façade, alors que c’est le système qu’il défend qui est le plus grand prédateur de la démocratie.

Comment, en effet, oser incriminer les partis d’opposition d’être en retrait de la vie politique, de ne pas pouvoir lui insuffler le dynamisme qui lui convient, d’être en fin de compte les mauvais élèves de la démocratie, quand à la base le pouvoir politique en place use de tous les subterfuges possibles et imaginaires pour saper les initiatives les plus élémentaires, comme celles d’organiser des manifestations de protestation pacifiques, inscrites pourtant comme un droit citoyen dans la Constitution, de tenir des meetings dans des espaces publics qui sont rarement accordés, ou de prétendre à des couvertures médiatiques régulières sur les chaînes de service public, pour ne citer que quelques-unes des actions parmi les plus banales qui font l’activité partisane.

Il faut dire que l’ouverture démocratique naissante après les événements d’Octobre 1988 et complètement massacrée par la fureur intégriste dans les années 90’ n’a jamais connu une avancée raisonnable en raison de la persistance d’un régime autocratique qui s’est suffi à lui-même.

Dans cette optique, le pluralisme politique, s’il avait soulevé les plus grands espoirs de voir un changement radical dans notre système de gouvernance appuyé sur une réelle ouverture démocratique des institutions et des acteurs politiques, a vite fait avec le temps de virer au désenchantement face au verrouillage systématique qui lui était opposé pour l’empêcher de progresser et de devenir une réalité. Sous l’ère Bouteflika, le repli vers ce verrouillage a été encore plus visible et donc plus meurtrier pour le pluralisme.

Pour le régime, qui a perdu la chance historique de voir l’Algérie devenir le premier pays arabe et africain véritablement démocratique, le repli vers un conservatisme plus maîtrisable pour les intérêts des castes installées dans les rouages du pouvoir est plus qu’une option de survie. Oui à la démocratie, mais juste sur le papier, pour faire bonne figure à l’international. Partant de ce postulat, il n’y a ainsi qu’un seul discours à faire admettre, celui de l’adhésion à l’unanimisme du sérail. Pour le reste, l’opposition doit faire de la figuration à la limite de l’acceptable.

Il fallait œuvrer pour que cela se réalise, notamment en atomisant les partis politiques qui ont une certaine influence dans la société et surtout un parcours militant respectable, les associations citoyennes, les syndicats non inféodés. La partition est classique, le Pouvoir met tous les moyens de propagande pour la contrôler sans trop de dégâts. Mais le piège, c’est qu’il parle lui-même de démocratie et qu’il est obligé de donner des gages de sa bonne foi.

C’est la grande énigme qu’il doit résoudre en ne cédant jamais sur le fond. La preuve, s’il veut abîmer l’image des partis d’opposition, c’est pour mieux les asservir. Il fait donc faire miroiter les quotas des futurs sièges de l’Assemblée comme preuve de bonne conduite pour les postulants qui acceptent encore de jouer le jeu, alors que la configuration générale des législatives est déjà distribuée.