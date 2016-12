Vu à la télé : Les démons du totalitarisme

Réagissez

L’affaire Tamalt a considérablement terni l’image de l’Algérie à l’extérieur. Les grands médias internationaux, européens et autres, qui se sont intéressés aux conditions dans lesquelles est intervenue la mort de ce jeune journaliste ont tous mis à l’index la responsabilité des autorités algériennes dans ce qu’ils considèrent comme une grave atteinte aux principes des droits de l’homme et de la liberté d’expression et d’opinion.

C’est du reste à la même conclusion qu’ont aboutie les réactions des défenseurs des droits de l’homme en Algérie, de l’opposition politique, et de la famille de la presse qui reste encore sous le choc d’un événement tragique qui n’aurait jamais dû avoir lieu si le droit avait été appliqué dans toute sa dimension. Et ce droit dit clairement qu’un journaliste ne doit pas être incarcéré pour ses écrits.

Tout a donc commencé par ce déni flagrant de justice lorsque le journaliste, poursuivi pour «outrage à la personne du chef de l’Etat», a été mis en détention au mépris des lois de la République. Malgré l’insistance de ses avocats qui avaient soulevé la gravité de cette entorse à la législation et qui avaient alerté l’opinion publique sur les conséquences qui pouvaient en découler, la décision d’enfermement du mis en cause a été maintenue, après un procès dans lequel la sentence paraissait inévitable.

En fait, Mohamed Tamalt, journaliste freelance, qui avait la double nationalité algérienne et britannique, constituait pour les décideurs de l’ombre, qui confondent souvent justice et répression, la cible idéale pour anéantir un peu plus les maigres acquis de liberté que conserve encore la presse indépendante dans notre pays. Le prétexte pour frapper fort pouvait couvrir toutes les tentations, voire toutes les dérives, il suffisait juste de se résoudre à l’idée que le blogueur est allé trop loin dans ses écrits et qu’il était ainsi condamnable sans rémission.

Bien sûr que le contenu de ses critiques n’a jamais fait l’unanimité, et qu’il était même indéfendable du point de vue de l’éthique et de la déontologie, mais comme l’a si bien rappelé le président de la Commission nationale de consultation, de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDA), la prison n’est pas faite pour les journalistes et ces derniers ne sont pas faits pour aller en prison. C’est à ce niveau que se situe le hiatus de l’affaire, et qui montre au grand jour toute la perversité du système quand il s’agit pour lui de faire passer ses convictions ou sa logique de représailles avant la loi.

Farouk Ksentini qu’on ne peut soupçonner d’être en confrontation idéologique avec le pouvoir, a été plus loin en trouvant anormal qu’un journaliste soit encore condamné par la justice, alors que le discours officiel ronronne sur sa bienveillante application de la Constitution qui protège en théorie la liberté d’opinion et de pensée. Mais il serait quand même intéressant de savoir à qui faut-il attribuer l’initiative de cette bavure qui a fini par atteindre l’irréparable : au pouvoir politique ? au pouvoir sécuritaire ? au pouvoir juridique ? Si les trois sont indissociables dans leur action, il apparaît évident que sans la volonté politique, l’intervention des deux autres branches reste discutable.

C’est donc politiquement que le jeune journaliste, qui avait des rêves plein la tête et qui se projetait dans une brillante carrière professionnelle, a été mis dans le collimateur, à la manière d’un dangereux subversif qu’il fallait absolument faire taire en se basant sur cette logique imparable, pour les excités du système, que l’outrage au Président est une infamie passible de la sanction la plus impitoyable.

Au final, il y a eu mort d’homme, et cette fin tragique ne peut en aucun cas être assimilée à une «fatalité» que le défunt aurait lui-même cherchée.

Avec la disparition d’un journaliste liée à une détention illégale et arbitraire, la presse algérienne enregistre l’une des forfaitures parmi les plus graves de son histoire à mettre sur le compte d’un pouvoir qui est cette fois allé trop loin dans sa démarche répressive. Alors qu’il cherche vainement à se construire une image plus respectable à l’étranger en matière de défense de la dignité humaine et des droits de l’homme, cette affaire est venue brutalement révéler sa véritable nature qui n’a rien à envier aux régimes totalitaires sévissant encore dans le monde.

Pour preuve, ses mensonges concernant l’absence dans les prisons algériennes de détenus d’opinion qui ont volé en éclats avec le décès de Mohamed Tamalt condamné d’abord à deux ans de prison pour ses idées et ses écrits. Il est sûr que le journaliste reste un justiciable comme tous les citoyens, mais dans la particularité d’un dépassement de ses limites professionnelles, d’une diffamation ou d’un manquement à l’éthique, la loi est formelle à travers l’article 144 bis du code pénal sur l’offense au chef de l’Etat en prévoyant une simple amende et pas de détention.

Il apparaît clairement ici que les gens du pouvoir, pour sanctionner, ont la latitude de faire leur propre lecture des textes législatifs avant de prendre les décisions qui vont toujours en faveur du régime quelle que soit la nature du conflit. Le tollé international qu’a soulevé la mort du journaliste pourra-t-il leur donner à réfléchir à l’avenir sur le respect de leurs engagements politiques à propos des libertés individuelles et collectives ?

C’est tout le débat sur la démocratie qui surgit et qui renforce la conviction que le régime algérien, en commettant des dérives aussi graves en matière d’atteinte aux principes de liberté, donne la preuve qu’il ne s’est pas encore affranchi des démons du totalitarisme primaire. La presse indépendante, déjà malmenée par des pressions multiples entretenues sciemment par le pouvoir pour l’étouffer et la réduire à sa plus simple expression, sait pour sa part qu’elle évolue sur un champs miné où tout peut arriver…