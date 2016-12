Vu à la télé : Le lent laminage de la classe moyenne

Réagissez

L’année s’achève plutôt morose pour le gouvernement Sellal. Les résultats économiques, ceux retenus comme référence dans la progression sociale ou culturelle d’une nation, ne sont pas toujours au rendez-vous, alors que le manque de confiance envahit de plus en plus la société. Dans le flou politique qui règne au sommet et qui ne renseigne pas les spécialistes sur la véritable identité du projet de société dans lequel nous vivons, le gouvernement brille par son incohérence dans les prises de décision, et le Premier ministre a du mal à recadrer son équipe, voire à la redynamiser quand le besoin se fait sentir. Malgré des efforts notables, le découragement est ressenti à plusieurs niveaux.

La presse, dans sa grande majorité, a consacré à juste titre ces jours-ci ses commentaires à ce qu’elle considère comme une incapacité chronique du gouvernement à se hisser à la hauteur de ses responsabilités, à répondre aux attentes des citoyens. Incapacité, mauvaise gouvernance, erreurs de jugement grossières, autosatisfaction d’un côté, bureaucratie, corruption, népotisme, clientélisme, de l’autre…, le réquisitoire médiatique a sévi. Constat trop sévère ? Les observateurs avisés estiment que les critiques des médias sont dans l’ensemble fondées.

Pour eux, l’Algérie, en dépit des apparences, n’avance pas, ou alors à l’allure d’une tortue, alors que l’on fait miroiter les espoirs d’un boum économique identique à celui connu par les pays dits émergents, et la faute incomberait directement à nos gouvernants, qui donnent l’impression de manquer d’intelligence, d’audace, d’imagination et de compétence, pour trouver des solutions rapides aux exigences du développement. Pourtant, chaque soir, la télévision étatique déverse un flot d’images sur les déplacements des ministres en contact avec la réalité du terrain et sur les réalisations inscrites à leurs actifs.

Des logements attribués aux citoyens, des usines et des infrastructures gros calibres inaugurées, des contrats signés avec des partenaires étrangers, des projections pour les moyen et long termes, en somme des activités multidisciplinaires entrant dans l’ordinaire du «programme du Président Bouteflika» qui paraissent intenses et qui montrent un gouvernement constamment au travail, soucieux d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des Algériens. Vue sous cet angle, l’Algérie est présentée comme un vaste chantier sur lequel veillent les hautes instances.

Pour faire taire les détracteurs, le gouvernement occupe bien l’espace médiatique. Malgré une conjoncture économique épouvantable, il tente par la communication permanente de faire passer sa détermination et sa disponibilité comme un engagement pleinement assumé sur lequel il ne saurait faillir. C’est le côté pile de la pièce. Le revers de la médaille est moins enthousiasmant. Plus on descend vers le bas, plus le regard change.

En fait, le citoyen n’apprécie les informations positives qu’on lui livre sur les grandes opérations menées dans son intérêt pour lui offrir un meilleur cadre de vie que lorsqu’il en ressent personnellement les effets. Autrement dit, on aura beau lui vanter que l’Algérie est sur la bonne voie pour combler son retard en matière de logements, il n’applaudira jamais si lui-même reste sans toit.

Et ce sont des milliers, voire des millions comme lui, qui ne seront pas touchés par ce type de progrès infiniment démagogique que le gouvernement veut vendre comme un progrès de masse, du moins destiné généralement aux plus précaires, comme le stipule la doctrine socialiste, alors que nos dirigeants ont depuis longtemps pris la tangente libérale. Mais le problème central du progrès social ne tourne pas autour de l’attribution ou pas d’un logement.

Il est aujourd’hui dans la difficulté des citoyens à gérer décemment un quotidien de plus en plus pénible, compte tenu de la baisse drastique du pouvoir d’achat, auquel ils sont soumis. Là où l’on va, dans les quartiers populaires notamment, ou dans les zones proscrites… par le progrès, on ressent terriblement les conséquences des mesures d’austérité prises par les autorités pour pallier la chute des prix du pétrole.

Les fortes charges et les augmentations anarchiques des produits de première nécessité ont mis le citoyen moyen dans des situations intenables, alors que les salaires ne connaissent aucune évolution. Tout le monde sait qu’en plus de la masse des démunis qui s’élargit, la classe moyenne en Algérie, le ressort le plus important pour une nation sur lequel s’articule le développement social, a devant elle toutes les chances de s’affaisser encore plus lourdement dans les années à venir, en raison des agressions que subit son niveau de vie.

C’est au demeurant cette politique dite, de régulation des équilibres financiers, qui s’apparente à un nivellement par le bas des classes sociales, qui est naturellement opposée aux mirages économiques entretenus par le gouvernement et qui, par conséquent, amène les Algériens les plus exposés à la crise à douter des bonnes intentions de leurs dirigeants et à attendre de ces derniers des actions plus rigoureuses à la place de ces mesurettes de circonstance pour entretenir l’illusion. Le gouvernement est donc au pied du mur, alors que la presse pense qu’il est à bout de souffle.

Faut-il le remanier comme le veut la tradition pour trouver une échappatoire au blocage actuel et tromper l’opinion ? Faut-il le changer complètement pour montrer que c’est dans l’intention du Pouvoir de frapper fort pour concrétiser le changement en renouvelant son élite représentative ?

Mais à quoi cela servira-t-il si les choix et les critères de sélection de ces représentants restent les mêmes, c’est-à-dire ceux de la soumission et de la servitude au lieu qu’ils portent sur la compétence et la probité intellectuelle. Il ne faut certes pas généraliser, nos ministres ne sont pas tous des cancres, mais ne sont pas aussi tous à la hauteur des tâches qui leur sont confiées. Dans certains secteurs, plus que d’autres, les impérities sont trop flagrantes pour ne pas soulever l’indignation des citoyens.