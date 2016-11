Réagissez

Nous sommes en plein dans l’élection présidentielle de… 2004. Bouteflika briguait alors un deuxième mandat et avait, entre autres, comme concurrent son ex-directeur de campagne, Ali Benflis. Ce dernier jouissait dans cette compétition d’une certaine sympathie de l’opinion publique et avait même réussi, au terme d’une campagne harassante, à s’attirer des intentions de vote en sa faveur assez significatives.

Bien qu’il restait un transfuge du système qu’il envisageait désormais de rénover, Benflis comptait peser dans l’élection au point où il avait semé le trouble dans la tête d’un fidèle serviteur parmi les fidèles (c’est lui qui le clame) de Bouteflika, lequel, en voulant apporter son soutien par l’entremise d’un espace publicitaire dans notre journal au candidat «le mieux placé» avait longtemps hésité avant d’orienter son choix définitif. L’anecdote vaut le détour pour dire que la «fidélité» de l’annonceur en question, aujourd’hui devenu un véritable ponte du régime qui continue de vanter sa proximité avec le Président, n’était en réalité que calcul étroit pour se mettre dans les bonnes grâces du vainqueur.

La preuve, il avait prévu simultanément deux pages de soutien avec le même graphisme (l’une pour Bouteflika, l’autre pour Benflis) alors qu’une seule était destinée à la publication, et dut attendre les tuyaux sûrs de ses sources avant d’éliminer sans coup férir celle du challenger sur qui pourtant il était prêt à tout miser. On aurait cru qu’il s’agissait d’un turfiste qui avait perdu ses repères à quelques encablures de la course, lui qui paraissait si confiant de ses données.

Moralité : en politique, tout est affaire d’intérêt et de placement, comme on ferait de son capital dans une Bourse, car c’est sans état d’âme qu’il allait sacrifier le favori si les pronostics penchaient un tant soit peu pour l’outsider. Pour son bonheur, Bouteflika remporta la palme alors que son adversaire avait été réduit à la portion congrue et, depuis, il n’a cessé de tracer son sillon à l’ombre du Président auquel il a continué à témoigner une fidélité inconditionnelle et inébranlable, comme si de rien n’était.

L’homme qui vient de prendre tout récemment du galon dans la hiérarchie de la sphère partisane ressemble en fait à tous ces dirigeants pour qui le carriérisme politique passe par toutes les servitudes et ne doit par conséquent obéir à aucun principe. Il faut juste s’armer d’une bonne dose de sang-froid pour franchir les étapes les plus inattendues et espérer qu’un signe salutaire vienne d’en haut pour savourer la promotion, si celle-ci est évidemment accordée.

C’est la loi de la sacro-sainte allégeance qui régit les rapports entre le centre de décision et la cohorte de subordonnés et ouvre donc des portes qui semblaient parfois définitivement closes, même si le postulant n’a aucun mérite et n’a fait preuve d’aucun effort ni d’aucun talent particulier pour être retenu. D’ailleurs, on se demande souvent sur quels critères a été désigné tel ou tel dirigeant, membre du gouvernement ou responsable d’une grande institution, alors que l’activité relevée sur le terrain, qu’ils sont censés développer, est d’une facture lamentable.

A qui la faute ? A ceux bien sûr qui ont habitué le personnel politique, administratif ou institutionnel à ne jamais rendre de comptes sur les charges et les responsabilités pour lesquelles ils ont été placés. Cela donne une «fonctionnalité» très bizarre des rouages de l’Etat dans lesquels sont injectés des milliers de francs-tireurs dont on s’était très peu soucié de la compétence ou de l’efficacité au départ. Mais il faut compter aussi avec la règle de la disgrâce qui est appliquée dès qu’il y a rupture du pacte de… fidélité !

Cette disgrâce est terrible à vivre pour ceux qui espéraient s’en sortir comme des grands en prenant quelques libertés pour le moins fatales quant à la suite de leurs carrières. L’exemple de cet apparatchik du vieux parti, parmi les dissidents les plus velléitaires, qui veut faire la révolution dans sa famille politique non pas pour instaurer à l’intérieur du parti un climat plus démocratique, mais pour déloger le chef et prendre sa place en acceptant les mêmes conditions de soumission, est illustratif de l’ampleur du jeu de compromission dans lequel a sombré la classe politique.

En affirmant que le FLN ne pourra pas gagner les prochaines élections dans la situation de crise qu’il vit, ce cacique, qui ne désespère pas de revenir au premier plan pour se mettre au service de Bouteflika, a sûrement contribué à fermer les portes sur ses ambitions, sachant que le parti majoritaire, fer de lance du Président, est conçu pour sortir vainqueur quels que soient les épreuves, les enjeux. Il a donc perdu sur les deux tableaux. Ne plus pouvoir servir le système et rater la marche de l’histoire en se battant pour un idéal démocratique beaucoup plus noble.

Il y a l’attitude, par ailleurs, de cet ex-ministre qui veut donner des leçons de «bonne conduite» à son successeur alors qu’il ne les a pas appliquées lui-même. «Contesté dans ses décisions, un ministre doit démissionner», a-t-il dit à l’intention de son homologue, sauf que subissant une humiliation pratiquement identique quand il était au gouvernement, il n’a pas eu le courage de claquer la porte, attendant gentiment d’être débarqué comme un malpropre.

Cette façon de vouloir se médiatiser n’est pas innocente, tout en sachant à l’avance que dans l’Exécutif de Bouteflika, démissionner reste un crime de lèse-majesté. Elle confirme en tout cas que les «recalés» du système gardent toujours bon espoir de reprendre du grade s’ils se montrent intransigeants avec les fortes têtes. Mais personne ne peut prédire si cette offre de service aura des suites…

On termine avec un autre ponte du régime, mais hors sphère politique (quoique !) puisqu’il s’agit de la planète foot sur laquelle règne un président de Fédération qui a pris l’habitude d’accuser toujours les autres lorsqu’il y a échec, sans jamais se sentir impliqué alors qu’il régente le milieu de la balle ronde en parfait nabab.

L’équipe nationale étant constituée à presque 100% de joueurs pro émigrés, notre président a demandé d’un air ironique à ceux qui contestent ce choix par trop sectaire de lui trouver ici, en Algérie, des joueurs qui pourraient égaler les vedettes venues d’ailleurs. Oubliant que c’est lui qui a lancé depuis des années un championnat pro qui brasse des sommes astronomiques sans jamais penser à la formation. Mais qui lui demande des comptes ?