Faut-il dire adieu au Mondial soviétique ? C’est en tout cas ce que nous suggère le président de la faf après le cuisant échec enregistré par les Verts contre le Nigeria pour le compte du deuxième match éliminatoire. Pour lui, la Coupe d’Afrique devient désormais l’objectif principal alors que le carnet de route initial qu’il avait lui-même tracé fixait la qualification à la prochaine Coupe du monde comme challenge prioritaire.

Un revirement total qui prouve que le patron de la Fédération ne maitrisait pas suffisamment les paramètres de ses prévisions. Ni les données de sa stratégie qui s’est révélée être un véritable fiasco alors que la sélection nationale avait les faveurs des pronostics dans un groupe de la mort qui convenait, selon les spécialistes, très bien à sa stature et à ses ambitions.

Pourquoi donc une telle contre-performance qui ruine tous les espoirs d’une troisième présence mondialiste alors que tout semblait baigner dans l’huile avec un effectif d’envergure qui ne demandait qu’à être mis dans les meilleures conditions psychologiques et mentales pour confirmer sa valeur. C’est sûrement dans la mauvaise politique d’encadrement de la sélection qu’il faut chercher les causes de la désillusion. Les changements successifs d’entraîneurs ont été les pires infortunes qu’on pouvait infliger à une équipe qui avait déjà du mal à trouver son équilibre avec des joueurs en manque de compétition, et qui de surcroît n’avait pas droit à l’erreur devant la forte pression populaire qu’elle subissait.

Le groupe avait besoin de stabilité au niveau de sa gestion technique, mais c’est à une surprenante valse de coachs qu’il est soumis bien malgré lui, et convié à relever des défis auxquels il n’était pas bien préparé. Alors que l’épisode malheureux vécu avec Halilhodzic semblait définitivement clos, la première grosse détonation qui avait fait beaucoup de dégâts remonte, dans un passé récent, à l’ère Gourcuff qui semblait pourtant faire bon ménage aussi bien avec la FAF qu’avec ses troupes dans une aventure apparemment bien menée au départ.

Présenté comme un formateur très qualifié, perfectionniste sur les bords et qui oeuvre en profondeur pour le long terme, le coach français n’avait pas en revanche une carte de visite élogieuse dans le ghota mondial des entraîneurs de renom, mais ses méthodes d’approche ont réussi à le faire adopter par l’ensemble des joueurs qui trouvaient là un coach plutôt à l’écoute et maîtrisant tant bien que mal son sujet. Les choses semblaient tourner dans la bonne direction jusqu’au jour où, contre toute attente, il décida de remettre le tablier en plein parcours, laissant l’équipe nationale dans un état de désarroi. Pourquoi Gourcuff, qui avait l’air de bien se sentir avec cette sélection, a-t-il pris cette décision extrême qui allait déstabiliser complètement le travail mis en place pendant des mois ?

On ne saura peut-être jamais la raison qui l’a poussé à rendre son tablier, mais les indiscrétions qui ont fuité ont fait part d’une certaine ingérence de la FAF sur les questions techniques qui relevaient directement de sa compétence et qu’il ne pouvait admettre. Raouraoua est ainsi mis à l’index pour des immixtions intempestives qui faussaient la garantie d’une relation de confiance dans laquelle chacun assumait sa fonction. Pour le remplacer, le patron de la Fédération est allé chercher un entraîneur en chômage qui n’avait pas lui aussi de grandes références sur le marché international.

Parce qu’il connaissait un tant soit peu le football africain où il a déjà entrainé, et parce que surtout il avait la caractéristique de ne pas coûter cher, c’est sur le Serbe Rajevac que le choix de Raouraoua s’est porté pour prendre le relais dans une phase de compétition décisive et cruciale s’agissant des éliminatoires de la Coupe du monde. Première épreuve du feu contre le Cameroun à domicile, et premiers couacs. Le nul qui était à l’avantage des visiteurs n’a été digéré ni par le public ni par les joueurs qui se sont alors révoltés contre leur coach en demandant carrément sa tête.

En fait, si l’entraîneur serbe semblait dépassé par les événements, le grand fiasco revient au président de la fédé qui a jeté son dévolu sur un entraîneur qui avait toutes les difficultés pour communiquer car ne parlant pas français et qui de surcroît n’arrivait visiblement pas à se mettre à la hauteur des exigences qu’on attendait de lui. Deuxième forfait toujours en pleine campagne éliminatoire et réinstallation du climat de doute au sein de la sélection à l’intérieur de laquelle tout est loin d’être cohérent et discipliné. La bronca collective contre l’entraîneur est un fait inédit dans notre football que la FAF n’a pas condamné.

Il reste que le souci était de dénicher un autre coach libre de tout engagement et qui comme le Serbe ne pouvait engager des dépenses trop lourdes. C’est le Belge Leekens qui a été désigné pour prendre la relève mais qui tomba dans une phase très délicate, puisqu’il était question pour les Verts d’aller chercher une hypothétique victoire en terre nigériane pour se rattraper de la contreperformance face au Cameroun. Autant dire que la tâche confiée au Belge avait tout d’une mission suicide face à un adversaire gonflé à bloc, et ce qui devait arriver arriva. L’EN a raté sa sortie et il faudrait un miracle pour espérer aller à Moscou.

Entre temps, le patron de la FAF a trouvé la bonne parade médiatique pour nous faire amortir le choc de cette immense déception. Il nous invite à nous concentrer désormais sur la Coupe d’Afrique, effaçant ainsi d’un trait toute une perspective de rêve à laquelle tout le monde croyait. En faisant ses propres choix concernant les entraîneurs n’ayant pu, pour une raison ou pour une autre, répondre aux exigences de la sélection, il assume en premier la responsabilité d’un tel désordre qu’il a lui-même créé sans se soucier des conséquences qu’il engendrera à l’avenir.

Car placée dans une posture d’instabilité, l’EN n’est pas près de retrouver son aplomb de sitôt. Au demeurant, Raouraoua qui règne en maître absolu sur le football national ne semble pas, par ailleurs, vouloir rendre des comptes sur la gestion d’un championnat pro qui a montré ses limites en ne produisant pas de joueurs capables de rejoindre le groupe des Verts. C’est par cette strate que commence l’utopie…