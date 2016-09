Vu à la télé : L’opposition, entre divergences et petits calculs

Réagissez

A première vue, l’opposition a raté sa rentrée. On attendait de sa part une réaction énergique, voire musclée pour confondre la fausse quiétude du gouvernement qui continue de distribuer tous azimuts les bons points d’optimisme pour rassurer les Algériens, et c’est plutôt par une insonorité apparente qu’elle se signala comme si elle manquait de force ou de vitalité pour tenir ses engagements, alors que la situation du pays ne cesse de se dégrader.

En fait, face à un pouvoir arrogant et mystificateur, et en marge d’une société civile complètement déstabilisée et en proie au désarroi général, on a l’impression que cette même opposition sur laquelle reposent les espoirs d’un contre-pouvoir crédible et productif n’arrive pas à trouver ses marques, ni ses repères pour délivrer un discours cohérent et offensif, subissant elle aussi de plein fouet le phénomène d’anesthésie qui rend la vie politique nationale presque obsolète.

Quand on a encore affaire à des litanies empiriques qui n’ont aucune prise avec la réalité, des interventions médiatiques lénifiantes de la part de «hautes personnalités politiques» autoproclamées ou autres leaders de circonstance, construites sur des généralités pour éviter de s’impliquer totalement, il ne faut pas s’attendre à des miracles. Traînant déjà la réputation d’un «ensemble hétéroclite» qui se fait remarquer plus dans les salons que sur le terrain, l’opposition se retrouve aujourd’hui plus que jamais dos au mur avec des résultats plus que mitigés, n’arrivant ni à ébranler les certitudes du pouvoir ni à susciter une adhésion massive de l’opinion publique qui a toujours du mal à lui faire confiance.

Mais comment prétendre remettre en cause ce pouvoir bien installé dans ses bottes, lorsqu’au sein même de l’opposition les divergences idéologiques et les discordances sur les stratégies à adopter pour consolider et rendre pertinente l’action politique sont trop nombreuses pour pouvoir présenter un front commun et solidaire de combat, capable de faire bouger les lignes. Si la configuration initiale dans laquelle se sont regroupés tous les partis qui ont fait de l’alternance et du changement démocratique la principale motivation de leur mobilisation a, au départ, séduit par son caractère inédit et un tantinet «révolutionnaire», elle a fini au fil du temps et des épreuves par se désagréger au fur et à mesure que les ambitions des uns et des autres se sont dévoilées au grand jour.

En réalité comme l’avaient déjà fait remarquer en son temps certains observateurs avertis, tenter de faire cohabiter dans un même programme islamistes, démocrates et transfuges du sérail était une véritable gageure, même si à l’origine la nature du système à abattre offrait une base d’entente non négligeable. On a ainsi à l’intérieur de cette opposition fait beaucoup de concessions et accompli un effort considérable pour rester dans le tempo d’une mobilisation active et solidaire, mais c’était plus dans les calculs étroits que dans l’engagement pour l’intérêt général que ces positions ont été adoptées.

Les multiples réunions tenues pour non pas avancer dans les stratégies de confrontation, mais pour éviter la rupture ou la dislocation sont là pour témoigner que l’opposition algérienne n’a pas choisi la voie la plus facile en évoluant sur un fil de rasoir en raison, comme il est dit, de ses divergences idéologiques et de ses inévitables tentations politiques à l’approche des échéances électorales. A ce propos, ce sont toujours les islamistes qui se disent «modérés» et fermement attachés à l’idéal démocratique qui sont à la pointe des turbulences constatées. Ils sont d’accord sur le principe d’un changement de gouvernance et ne sont pas contre le fait d’avoir des alliés pour concrétiser cet objectif, mais leur vision diffère quand il s’agit d’aborder les questions de fond concernant l’instauration d’un véritable régime démocratique.

Séparer par exemple la politique et la religion n’a jamais fait partie de leur priorité ni de leur programme. Un parti comme le MSP, qui apparaît comme une grosse pointure dans les rangs de l’opposition, pose un sérieux problème de clarification par ses ambiguïtés à ce sujet. S’il milite pour le changement, c’est aussi pour arriver un jour au sommet de la pyramide et y implanter un pouvoir islamiste inspirer de celui qui règne actuellement sur la Turquie.

C’est la logique même d’un parti qui cultive ses propres convictions, mais pour les démocrates qui veulent en finir avec un système théocratique, l’alliance avec les islamistes pour parvenir à ce résultat c’est comme vouloir à tout prix associer l’eau et le feu. C’est en fin de compte cette discorde fondamentale qui est la source principale de la mauvaise image que renvoie l’opposition. Et aussi de son manque d’engagement qui laisse aux gouvernants actuels le terrain libre à toutes les dérives. Si l’éclatement de la bulle n’a pas eu lieu, il y a des signes qui montrent que derrière la vitrine on ne parle pas le même langage.

Le départ de Jil Jadid de la concertation est une illustration du débat biaisé qui affaiblit l’opposition de l’intérieur alors qu’elle veut se montrer rassurante à l’extérieur. Le représentant de ce parti, Soufiane Djilali, avant de quitter la table après avoir mûrement réfléchi sa décision, a critiqué au passage à demi-mot l’attitude des islamistes qui veulent toujours, selon des sources fiables, imposer leurs points de vue et orienter le débat.

Par ailleurs, l’autre point d’achoppement qui rend l’opposition très vulnérable par rapport à ses défis, c’est l’ambition du leadership qui mine à la base les volontés les plus farouches. Tous les chefs déclarés veulent avoir le rôle suprême de mener les troupes, et voir comment le convertir après en suffrage pour… la présidentielle ! Oui, on pense que c’est légitime d’aspirer à la première magistrature, si on se sent capable d’avoir les compétences et le charisme voulus, mais à condition que la plateforme de l’opposition ne sert pas à mettre les pieds dans l’étrier.