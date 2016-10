Vu à la télé : L’homme par qui arrivent tous les scandales…

Réagissez

Du jamais-vu ! Deux organes gouvernementaux, Echaâb et El Moudjahid pour ne pas les citer, qui s’étripent à propos de la dernière sortie publique du secrétaire général du FLN. Le vieux parti qui s’est toujours affirmé solidaire face à ses divergences et qui a donc toujours bénéficié en toutes circonstances - de la part de ces deux publications officieuses - d’une couverture autant partisane que consensuelle, en est arrivé ainsi à diviser les rangs mêmes de ses supports médiatiques les plus intransigeants au moment où la crise interne qu’il traverse s’amplifie.

Si l’organe arabophone n’a pas hésité à dénoncer en des termes à peine voilés les propos jugés déplacés de Saadani, son alter ego en langue française a, de son côté, pris carrément la défense de ce dernier en lui attribuant même «le mérite de la clarté». C’est El Moudjahid qui a pour ainsi dire répliqué à l’édito du quotidien arabophone avec des accents de mise au point pour mieux définir sa position qui est celle de soutenir politiquement et idéologiquement la réaction du patron du vieux parti malgré les éclaboussures qu’elle a provoquées au sein de la classe politique et au sein de l’opinion, et malgré l’embarras grandissant qu’elle a suscité dans les travées mêmes du sérail.

Sans aller jusqu’à dire que cette petite guéguerre à laquelle se sont livrés les deux titres étatiques est illustrative des courants qui s’affrontent violemment à l’intérieur du FLN, et qui par extension pourrait intéresser les enjeux claniques qui se déroulent un peu plus haut, elle porte en elle sans aucun doute les signes d’un désordre aggravé qui ne restera pas sans conséquences.

En effet, lorsque deux organes gouvernementaux s’impliquent ouvertement dans cette bataille qui tourne autour du leadership et de la redéfinition de la partition frontiste, en affichant respectivement leur désaccord, il y a vraiment matière à se poser des questions sur l’état de déliquescence atteint par l’ex-parti unique depuis évidemment que son sort a été confié à un personnage sulfureux, adepte des situations conflictuelles, et qui de surcroît ne possède ni l’intelligence ni la maîtrise politique pour être à la hauteur d’une responsabilité aussi complexe dans le contexte de la vie politique nationale.

Parachuté par le président Bouteflika en personne à la tête du parti, Saadani s’est cru en droit de revendiquer une sorte «d’immunité» l’autorisant à verser dans toutes sortes de dérives médiatiques pour donner un sens à sa mission vis-à-vis du régime auquel il est redevable, et naturellement pour contrer ses adversaires dans sa propre famille politique qui étaient déjà fort nombreux à contester sa nomination intervenue dans des conditions peu orthodoxes puisqu’en flagrante violation de la loi et du règlement intérieur, et qui aujourd’hui sont encore plus imposants à rejeter sa manière unipersonnelle de diriger le parti qui cause à ce dernier de profondes fissures et qui abîme son image aussi bien sur le plan national qu’à l’étranger.

Le FLN est devenu forcément un terrain de confrontation malgré lui, tout en ayant la caution des maîtres du jeu politique, en l’occurrence les animateurs du cercle présidentiel aux yeux desquels le patron actuel du vieux parti reste intouchable tant qu’il ne déroge pas au rôle qui lui a été confié. Cependant, même si les redresseurs comme on les appelle continuent à se battre pour le renverser, tout en se posant naïvement des questions sur le pourquoi du choix qui s’est porté sur ce fantasque personnage qui n’a ni programme ni conviction, et surtout pour quels enjeux immédiats et à venir il a été mis à ce poste, tout le monde sait en vérité pour quel type de mission il a été désigné, dont l’offensive menée contre le DRS et son chef, le général-major Mediène dit Toufik, aura été parmi les principales sinon la principale feuille de route qui ne tolérait aucun échec.

On peut dire qu’à ce titre, Saadani n’a pas failli. Il a respecté la consigne à la lettre jusqu’à obtenir la tête du puissant responsable des services de renseignement que Bouteflika voulait restructurer pour mieux les contrôler. Entre-temps, le patron du FLN, fort de ses soutiens au plus haut niveau de l’Etat, s’est cru en droit de se donner la liberté de traîner dans la boue tous ceux qui ne partagent pas la vision… du système. L’opposition, les journalistes indépendants, les figures historiques de la Révolution… et bien entendu les dissidents du FLN, tout le monde est stigmatisé avec une rare véhémence, invectivé avec des mots orduriers dans une campagne de calomnie qui a fini par outrer toute la société, la classe politique, et même les institutions de la République.

Saadani est allé trop loin dans ses calculs politiques. Si loin qu’il n’a pas pris conscience que les attaques au vitriol lancées contre son rival au parti, Belkhadem, accusant sa famille de n’avoir aucun passé militant pendant la Révolution, mettaient ainsi dans la gêne ses propres promoteurs. Belkhadem a été un homme d’Etat, qui a occupé des postes de souveraineté avec l’entière approbation du président de la République.

L’accabler sur son passé sans preuves, c’est en quelque sorte admettre la complicité de Bouteflika dans une relation de confiance qui prêterait à confusion. Autrement dit, cette énorme bourde de Saadani, associée aux précédentes toutes aussi iniques et aussi scandaleuses les unes que les autres à l’exemple de celle qui remet en cause le patriotisme des anciens officiers déserteurs de l’armée française, apporte la preuve qu’il y a beaucoup de choses malsaines dans la vie politique manipulée par le sérail, et autant de germes semés pour créer la discorde, la haine et les divisions.

L’homme qui est à la base de ces outrances n’est paradoxalement pas au-dessus de tout soupçon. Il fonctionne au gré des injonctions et des conjonctures, et c’est avec des personnages de cet acabit que le pouvoir en place compte honorer les prochaines échéances électorales. Pour mieux connaître cet homme par qui arrivent tous les scandales, nous vous recommandons de lire la biographie mise en ligne par le site Algérie patriotique.