Vu à la télé : Désordre dans la secteur de la com

Le ministre de la Communication ne rate pas une sortie pour s’attaquer aux journalistes sur le double plan moral et professionnel. Il l’a encore fait avec une rare virulence dans les mots à l’occasion de la Journée nationale de la presse, au moment même où le président de la République rendait un vibrant hommage à cette profession, présentée comme un «support essentiel dans la bataille de l’édification dans tous les domaines, indispensable à la promotion du pluralisme politique et à l’ancrage démocratique».

Quand donc le ministre continue, avec le ton haineux qu’on lui connaît, d’accuser les éditeurs de presse de privilégier le gain financier au détriment de la diversification de leurs produits (…), formule scabreuse s’il en est pour rabaisser le niveau culturel des médias, notamment ceux de la presse indépendante qui semble hanter ses nuits, allant jusqu’à affirmer qu’il n’existe pas un seul grand journal professionnel en Algérie, le chef de l’Etat s’élève au-dessus des contingences mesquines pour délivrer un message «politique» adapté aux enjeux de circonstance que le premier responsable de la communication ne semble pas avoir bien saisi.

En rappelant la résistance de la presse nationale, tous supports confondus, durant la décennie noire, en soulignant fortement le rôle qu’elle a joué tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour le recouvrement de la paix et la pérennité de la République, le chef de l’Etat a surtout voulu reconnaître que cette presse, malgré toutes ses imperfections et la diversité de sa ligne éditoriale, porte en elle une histoire respectable à travers les épreuves qu’elle a endurées et les sacrifices consentis pour se construire, que ne sauraient ternir des propos revanchards inspirés d’une tendance à l’acharnement et à la démesure, qui font désordre dans le secteur de l’information.

Assurément, la rengaine du locataire d’un département qui occupe une place très basse dans la hiérarchie gouvernementale, et qui de surcroît ne devrait en principe plus exister dans un pays où la liberté de la presse n’a pas besoin d’être mise sous contrôle officiel, si elle donne aujourd’hui l’impression de tourner à vide, juste pour satisfaire l’égo de son auteur, confirme par ailleurs qu’il y a un grave décalage entre la politique de communication pensée au sommet de l’Etat et celle pratiquée au niveau de la cellule ministérielle.

La meilleure preuve de la discordance dans l’exercice de cette communication aura été, toujours à l’occasion de la Journée de la presse nationale, le cinglant démenti apporté par Bouteflika au ministre de tutelle concernant l’accélération de la mise en place de l’Autorité de régulation de la presse écrite, alors que ce dernier maintenait à qui voulait l’entendre que cette structure était fortuite et n’était donc pas à l’ordre du jour. Une gifle relevée par la majorité des médias qui se posaient des questions sur les motivations réelles d’un ministre, dont l’incohérence sur le plan de la philosophie pour le maintien de l’équilibre médiatique s’est révélée catastrophique pour le développement du secteur.

La preuve, les journaux disparaissent un à un du paysage, les télés sont sur la corde raide, une atmosphère d’agonie qui laissera des traces. Contrairement à tous ses prédécesseurs qui avaient fait de la tempérance et de la modération une règle de conduite pour ne pas fragiliser précisément cet équilibre, l’actuel locataire de la communication a engagé, il faut le dire, un bras de fer destructeur avec les éditeurs de presse qu’il assimile à tort à des prédateurs, qui ne cherchent qu’à s’enrichir illicitement sur le dos de leurs employés.

Le raccourci est souvent emprunté pour stigmatiser les médias privés qui, selon lui, n’ont ni morale ni professionnalisme pour honorer le métier, mais seulement cette avidité insatiable à se remplir les poches à travers cette recherche frénétique de la pub. Sans jamais identifier sa cible, le ministre--qui a été lui-même régulateur (voire manipulateur) de la manne publicitaire lorsqu’il était au département com d’une grande société de téléphonie mobile –entretient sciemment l’amalgame et la confusion pour avaliser le mensonge, et bien sûr pour affaiblir les titres de presse qui n’entrent pas dans les dogmes du sérail.

Son obsession à vouloir les disqualifier en les présentant comme des médias à scandales rompus à la seule loi de la diffamation, n’ayant aucun scrupule à attenter à la vie privée des citoyens pour exister, est révélatrice de l’approche psychologique et sociologique qu’a ce ministre avec un monde médiatique qu’il ne connaît, finalement, que superficiellement. Car la réalité de ce secteur est évidemment bien plus complexe que veulent le faire croire ses analyses d’une légèreté incroyable.

Quant il lance à la cantonade : «Donnez-moi des exemples de rétrécissement de la liberté d’expression !», il sait au fond de lui-même que c’est par la politique de rétorsion appliquée directement ou indirectement par les décideurs que cette liberté est atteinte et qui transite naturellement par l’élément financier. Comment un journal ou une télé pourront-ils survivre et «diversifier leurs produits» sans publicité ?

Tout le monde sait que la crise économique touche aussi le marché publicitaire, mais ce que le ministre ne dit pas c’est que d’une part la publicité étatique n’est distribuée qu’aux organes défendant la ligne gouvernementale, même si parmi ces derniers foisonnent des titres parasitaires qui sont totalement ignorés des lecteurs, et que, d’autre part, a été engagée sournoisement une opération de chantage auprès des sociétés étrangères pour priver les journaux indépendants «respectables» d’une ressource précieuse à leur équilibre budgétaire.

Diaboliser la pub, c’est hélas le crédo utile du ministre qui fait office d’une politique de représailles, dont la finalité n’échappe à personne. Mais finalement, faut-il être dupe pour croire qu’il fait cavalier seul ? Le dernier message de Bouteflika est certes condescendant par les bouts, mais il cache mal aussi son intention à une consommation extérieure qui n’a rien à voir avec la vérité sur l’état de la presse algérienne «tous supports confondus». El Watan, à l’instar d’autres titres, est privé de pub depuis des années, et on va jusqu’à l’empêcher de régulariser la situation administrative de son nouveau siège, c’est dire…