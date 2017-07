Réagissez

Généralement, les représentants du pouvoir avancent toujours en rangs serrés, pour montrer qu’au sommet de la hiérarchie la vertu de la solidarité, de la concordance et de l’unité d’action est toujours de mise. Quand on appartient au même camp (clan), la première règle est de taire les divergences en toutes circonstances et donner l’impression d’une cohésion inébranlable lorsque l’adversité se fait pressante. Pourtant, on assiste depuis quelque temps à des «fissures» dans l’édifice du sérail, qui montrent que derrière la vitrine, les choses ne sont pas aussi stables qu’on le prétend.

Des contradictions assez graves se font jour dans les prises de position, qui, normalement, devraient respecter un certain code de conduite. Des déclarations également sont faites dans un esprit d’opposition, alors qu’elles devraient se rejoindre pour parler un langage identique et tenir par conséquent un discours cohérent qui ne laisserait aucun doute sur l’engagement collectif et le partage des convictions.

La salve qui a le plus étonné, et même choqué l’opinion, est venue du président de la République, quand il a pris la résolution d’organiser une deuxième session du bac pour les retardataires dont le nombre dépasse les 100 000, alors que la ministre de l’Education, qui s’était tellement échinée pour entourer cet examen de toutes les chances de succès, en se mobilisant notamment contre le phénomène de la fraude, avait certainement un autre avis sur le sujet.

Toute la détresse d’un discrédit aussi humiliant se lisait sur le visage de Nouria Benghabrit lors du passage du nouveau Premier ministre devant l’Assemblée populaire nationale, mais que pouvait-elle faire devant une décision aussi péremptoire venant du premier magistrat, dont la nature populiste n’a pas échappé aux observateurs.

Si elle fait des heureux parmi les milliers de candidats libres et tous les «cancres» n’ayant pas respecté les règles du jeu lors de la session unique qui était programmée comme cela a toujours été le cas en Algérie et partout dans le monde, cette intervention du chef de l’Etat dans une affaire de réglementation qui relève strictement de la compétence des services de l’Académie et du ministère de tutelle dégage un fausse idée de magnanimité qui risque de desservir plus qu’ elle n’avantage le secteur de l’Education, où d’autres priorités, beaucoup plus vitales pour la progression des valeurs intellectuelles de nos enfants, nécessitent un soutien aussi précieux de la part du chef de l’Etat.

Cette propension populiste, faut-il le souligner, a été aussi activée pour les candidats au Hadj «recalés» en raison d’un tirage au sort défavorable, et a permis d’augmenter le quota des bénéficiaires de 1500 places supplémentaires sur une simple volonté présidentielle. Dans cette histoire du bac qui fera date, mais pas dans le sens où elle voudrait s’inscrire, on retiendra que la solidarité gouvernementale, qui devait accompagner la ministre de l’Education, a été sacrifiée sur l’autel d’un autoritarisme présenté comme un fait du prince positif, puisqu’il donne une chance inouie de rattrapage à des candidats qui se sont exclus par eux-mêmes. Mais cette absence de cohésion, lorsqu’on est censé défendre la même cause, n’est pas un fait isolé.

Elle est par ailleurs illustrée fortement par la guerre de position contradictoire, et franchement opposée, que se livrent les deux grands partis du pouvoir à propos des migrants venant du Sahel. Alors que l’attitude du RND et celle du FLN devaient être complémentaires sur cette question, et par là même traduire la position officielle de l’Algérie, les deux partis se transforment en antagonistes pour tirer vers eux le meilleur avantage politique et politicien d’une actualité brûlante qui n’a pas fini de livrer tout le côté dramatique qu’elle porte en elle.

C’est le chef du Rassemblement qui a ouvert les hostilités, en développant un discours aux relents xénophobes et racistes sur ce problème. Une intervention qui a mis le feu aux poudres dans les réseaux sociaux et a même choqué à l’international. La réaction de son alter ego du vieux parti ne tarda pas sous la forme d’un point de vue plus «conciliant» qui, au passage, veut paraître comme étant le plus raisonnable.

Quand deux poids lourds de l’échiquier politique, appartenant de surcroît à la même famille dirigeante ne s’alignent pas sur des questions aussi cruciales, c’est que les divergences au sommet de la pyramide sont loin d’être une vue de l’esprit, même si on sait qu’Ouyahia assume la teneur de ses propos et surtout sait dans quelle direction ils sont inclus. C’est en tout cas le Premier ministre, Tebboune, qui appréciera ce genre de rivalité calculée et pratiquée à distance autour de son carré, lui qui espérait une plus grande manifestation de solidarité à son égard, alors que des défis immenses l’attendent.

Pourquoi Ouyahia nargue-t-il le chef de l’Exécutif fraîchement installé ? Pourquoi le chef de la diplomatie joint sa parole pour le soutenir dans cette valse à plusieurs inconnues ? Pourquoi c’est le patron du FLN qui monte au créneau pour rétablir un équilibre des forces dominantes pour le moins précaire ? Et pourquoi le chef de l’Etat, autorité suprême, n’intervient-il pas pour mettre de l’ordre dans une cour, où la cacophonie devient intenable ?

La preuve, même l’inamovible patron de la centrale syndicale UGTA est sorti de sa réserve, après une si longue absence des nombreux conflits qui ont été au cœur de l’actualité sociale, pour afficher son hostilité à la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication dans l’affrontement que lui livrent les syndicalistes sur la question des fonds des œuvres sociales. Jamais Sidi Saïd ne s’est attaqué à un ministre de la République et c’est donc une première de le voir hausser le ton pour défendre la version des syndicats, alors que le principe de solidarité avec les membres du gouvernement qui l’a toujours animé, quelles que soient les motivations, a constitué pour lui une évidence d’intérêt qu’il ne saurait trahir pour rien au monde.

Le voilà donc transformé en défenseur des «causes justes» contre une ministre qui a eu la confiance du chef de l’Etat pour être reconduite dans le nouveau gouvernement, alors que jusque-là il n’a jamais été à l’écoute des cris de détresse des travailleurs qui subissent brimades et injustice. Pourquoi cette sortie de l’homme qui a toujours apporté son soutien au pouvoir ? A moins que les heures de la ministre soient comptées et que donc la réaction du SG de l’UGTA ressemble à une mission commandée ; comme quoi, rien ne se fait au hasard dans le royaume B.