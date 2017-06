Réagissez

Le poète et chanteur d’expression kabyle : «Isefra !»

Les galas animés à Tizi Ouzou, par le chantre de la chanson kabyle, Lounis Aït Menguellet, ont drainé le public des grands jours.

Ses chansons ont enflammé la salle de la maison de la culture Mouloud Mammeri, dans le cadre du programme d’animation des soirées du mois sacré. Aït Menguellet est monté sur scène sous un grand tonnerre d’applaudissements. «Merci, j’espère qu’on va passer d’agréables moments», lance le poète avant d’amorcer son récital par des chansons qui ont donné le ton à une soirée envoûtante, dans la mesure où l’artiste tentait continuellement à mettre la barre très haut. Il a passé en revue les meilleures mélodies de son large répertoire. Sans trop tarder, il enchaîne avec la chanson Tsnadhigh Felam, qui a emporté le public dans une atmosphère de joie indescriptible. Le chanteur a fait vibrer son public. Il a chanté aussi Achou Izrigh, Achu Imi chfigh, Anfiyi et Ma Selvegh.

Des textes qui ont suscité de grands moments de nostalgie chez l’assistance, composée essentiellement des personnes bercées par les mélodies de Lounis durant leur jeunesse. Ce ciseleur de vers a fait voyager ses fans vers les «années d’or». Il interprétera aussi d’autres textes, comme A Taqvaylit et JSK. Des jeunes se sont mis à danser. Des images de joie extrêmement belles. L’ambiance était au rendez-vous, jeudi, tout comme le vendredi. L’assistance a eu droit à un véritable régal avec Lounis Aït Menguellet qui a, deux heures durant, chanté les meilleurs textes de son riche répertoire.

Le gala a créé des moments chargés de pur bonheur. A chaque intonation du chanteur, le public vibrait. Ainsi, le ciseleur de vers a interprété d’anciennes et de nouvelles mélodies au grand bonheur de l’assistance, qui l’a accompagné jusque tard dans la nuit. A la fin du spectacle, des fans du chantre se bousculaient pour prendre des photos souvenirs avec l’artiste. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, et le secrétaire général du ministère de la Culture, Smaïl Oulebsir, ainsi que plusieurs responsables locaux, ont assisté, vendredi, au concert de Lounis Aït Menguellet, qui devait se produire aussi, hier, durant la soirée, afin de terminer en apothéose son passage à Tizi Ouzou.